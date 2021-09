Primátorky bez Dukly? Nová éra závodu, parťáci pojedou proti sobě

Čtyřicet let nadvládly na věhlasných Primátorkách je minulostí. Poprvé od roku 1979 nebude pražská Dukla oficiálně figurovat jako součást vítězné osmiveslice. Tradiční parťáci a členové armádního klubu si to však rozdají mezi sebou. V barvách mateřských klubů.

„Proto si myslím, že není pravda, že jsou to Primátorky bez Dukly. Jsem rád, že k tomu centra, a nejen Dukla, přistoupila takhle a umožnila svým sportovcům startovat za mateřské kluby. Na Primátorkách se tak představí řada veslařů, kteří letos startovali i na olympiádě v Tokiu,“ pochvaloval si předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek. „Jak dopadne hlavní závod osmiveslic, nedokážu odhadnout a to je přesně to, co jsme od této změny čekali.“

Na Vltavě pod Vyšehradem tak v neděli v pravé poledne, kdy startuje finále mužů, nastane zvláštní situace. Jakub Podrazil usedne do osmy Blesku, Jiří Šimánek pražského ČVK nebo Jan Fleissner pojede za Slavii, která je považována za mírného favorita.

Prognózy se ale před letošním ročníkem stanovují obtížně a černým koněm závodu by mohl být právě Blesk. „Jsme pořádající klub a o vítězství je nutné se porvat. Na Vltavě v zatáčce pod Vyšehradem je navíc možné všechno. S klukama řešíme, že se mezi sebou vsadíme, ať to vyhecujeme. Já se té sázky ale bojím, protože jsme spíše za outsidery,“ hodnotil člen osmy Blesku Podrazil, který Primátorky již pětkrát vyhrál. „Bude to větší zábava. Nebude na nás takový tlak, jako když sedíme v hlavní lodi Dukly. V ní se od nás čekalo povinné vítězství. Teď to bude uvolněnější, na to se těším.“

Reprezentanti ČVK budou mít zajímavou výhodu, k vítězství by jim mohla pomoci nejlepší loď Dukly, kterou si vypůjčili. „Kluci si mě kvůli tomu dobírají, protože je fakt, že pojedeme na duklácké lodi a oni musí na těch starších klubových,“ usmál se Šimánek.

„Pojedu s polovinou kluků, které znám už od mala. Dokonce jsme spolu jezdili až do žáků, což je pár let zpátky. Jsme celkem sehraní,“ vyhlížel účastník Her v Tokiu oblíbený závod.

S posádkou ČVK trénuje dvakrát denně. „Před tím to bylo dvakrát týdně, ale ten závěr přípravy bereme poctivě,“ prozradil Šimánek.

Za hlavního aspiranta na vítězství je považovaná osmiveslice Slavie. „Máme velkou šanci vyhrát, ale na ČVK si musíme dávat pozor,“ prohlásil Jan Fleissner. „V lodi máme hodně dobré a trénované kluky. Na druhou stranu jsme spolu měli první společný trénink devět dní před rozjížďkami. To takový ČVK trénuje denně,“ upozornil.

Závod žen ozdobí medailistky ze světových i evropských šampionátů juniorek z Itálie Elisa Grisoniová a Greta Parraviciniová. Svěřenky českého emigranta, úspěšného italského veslařského trenéra Jaroslava „Jaro“ Ročka, pojedou v česko-italském společenství v lodi Hamru.

Z českých favoritek usedne Jitka Antošová do osmiveslice Slávie Děčín, Kristýna Fleissnerová pojede za Bohemians.

Finále ženských osmiveslic startuje v neděli v 11.20, přímý přenos ČT sport odstartuje již o hodinu dřív.