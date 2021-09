Sešívaná mladá krev. Primátorky vyhrála loď Slavie s šesticí z Dukly

Tahle láhev Veuve Clicquot Ponsardin by si určitě zasloužila spíš vypít. Filip Zima se ale zbavil špuntu a drahý sekt létal vzduchem jako při vyhlašování závodů formule 1.

„Žijeme jenom jednou, bylo to parádní!“ smál se Zima.

Se svými parťáky právě pózoval u historického Primátorského štítu, tepaného měděného historického skvostu, kam v roce 1909 člen slavné rady starších královského města Prahy nechal vytesat heslo: „Silné mládeži – opoře vlasti“.

Ta dávná slova při letošních Primátorkách platila, protože hned šest borců z vítězné slávistické osmiveslice jsou mládežničtí reprezentanti, přičemž Zima s Danielem Noskem v sezoně přispěli ke zlatým medailím párové čtyřky na MS do 23 let v Račicích i ME do 23 let v polském městě Kruszwica. Spolu s nimi jeli ve zlaté lodě Ruslan Vikol, Adam Kulhánek, Jan Chlebovský, Petr Melichar, Tomáš Zobal, Jan Hájek a kormidelnice Martina Součková.

„Nemyslel jsem si, že jsme favoriti. Většina posádky byla na mistrovství Evropy do 23 let. Sedli jsme si na to až minulý čtvrtek, moc těch tréninků nebylo. V tom byla naše slabina, ale nakonec jsme to zvládli na výbornou,“ hodnotil Zima.

Triumf červenobílého klubu označkoval novou historickou éru Primátorek. Od roku 1980 až do roku 2019 trvala dominance Dukly, pro kterou se v systému, kdy se armádní klub rovná reprezentaci, jen těžko hledali soupeři. Série skončila už loni, kdy závodníky Dukly, až na veslovoda Lukáše Helešice, nepustila na start covidová situace v loděnici. Letos už Dukla na start nemohla kvůli novému pravidlu, jež zapovídá start lodí resortních center.

„Já jsem v tom velice rozpolcený, zároveň jsem srdcem Duklák, zároveň jsem srdcem slávista. K Dukle to patří a je to fakt škoda,“ hodnotil Zima. „Závody klesly na klubovou úroveň, ale myslím si, že organizátoři se naopak měli snažit závody dostat do světového měřítka. Tímhle jsme udělali krok vzad.“

Slavia měla už před rokem ve vítězné lodi Miloslava Šágra, v minulosti se podílela i na vítězstvích v letech 1964 a 1973. Na čistě slávistickou vítěznou loď ale Primátorky čekaly dlouhých 93 let. Zima s Noskem se přitom museli kromě únavy z mládežnického šampionátu vyrovnat i s přechodem z párové lodi.

„Ten nepár je úplně jiný, je to rozhodně složité. Není tady úplně klidná voda, projevilo se to na tom, že jsme hodně drhli o vodu a nebylo to tak čisté jako u ostatních lodí. Ale zase fyzicky jsme na tom byli mnohem líp,“ líčil Zima, který seděl ve zlaté párovce na ME do 23 let už před rokem v Duisburgu.

Mladá hvězda českého veslování si navíc díky vítězství přišla i na další zajímavý bonus. V sázce čtyř závodníků Dukly rozmístěných po svých klubových osmách vyhrál volno při úklidu armádní loděnice. Pešek zbyl na olympionika Jakuba Podrazila, který se svým Bleskem nepostoupil do A finále.

„To jsem moc rád. Čekala mě služba příští týden, hrozně se mi nechtělo, jsem rád, že to na mě nebude, že to za mě uklidí Podryz,“ usmíval se Zima.

I v závodě ženských osmiveslic triumfovaly ve vítězné lodi slávistky, posíleny o Italky Grisoniovou a Parraviciniovou. Protože ale ženská Slavia působí jako resortní centrum, závodily přitom za Hamr.

Další olympionička Lenka Antošová si místo možnosti startu na osmě se sestrou Jitkou za Slavii Děčín vybrala skif, kde oficiálně vyhrála za pražský klub.

„Jak bylo jasné nové pravidlo, připravovala jsem se, že pojedu skifa. Chtěl jsem jet za Slavii,“ vysvětlila Antošová, která vyhrála už potřetí.

Nejlepším mužským skifařem se v tradičním Jarním skulérském závodě Rösslera-Ořovského stal Jan Potůček, který zopakoval vítězství z roku 2019. I odchovanec Smíchova mohl na sólové lodi startovat za Duklu.

„Je to taková srdcovka, já jsem vděčný, že můžu veslovat za Dukly, kluci zase za mateřské kluby, to je taky super,“ řekl Potůček.

Primátorky, veslařská regata:

Muži:

Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Potůček 7:54,9, 2. Diblík (oba Dukla Praha) 8:03,8, 3. Baldinus (Děčín) 8:05,6.

Osma: 1. Slavia Praha (Zima, Vikol, Kulhánek, Chlebovský, Melichar, Nosek, Zobal, Hájek, korm. Součková) 6:13,9, 2. Přerov/Slavia (Gajdušek, Sedlák, Šišma, Ouředníček, Bruncvík, Šágr, Řimák, Mařík, korm. Pěkná) 6:17,2, 3. ČVK Praha/Mělník (Humpolec, Mach, Nový, Slavík, Šimánek, Oppitz, Keller, Helešic, korm. Perglerová) 6:19,8.

Ženy:

Skif (O Stuhu Podolí): 1. L. Antošová 8:41,0, 2. Jurková 8:43,2, 3. Neuhortová (všechny Slavia) 8:46,0.

Osma: 1. Hamr/Cano (Grisoniová, Solařová, P. Žižková, Parraviciniová, Hartmanová, Šantrůčková, Zámostrná, Hajníčková, korm. Matoušová) 7:08,0, 2. Blesk Praha (Skálová, Pašková, Klimková, Howeová, Vičíková, Kropáčková, B. Podrazilová, E. Podrazilová, korm. Vyhnalová) 7:21,2, 3. Pardubice (Stoklasová, Příhodová, Kiacová, Flamíková, Činková, Štěpánková, Vlastníková, Novotná, korm. Lukošik) 7:24,2.