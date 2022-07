Na slavné regatě veslařům do cíle zvoní krávy. Žádné ploty, září Synek

PŘÍMO Z LUCERNU | Je to něco jako tenisový Wimbledon nebo fotbalové Wembley. Jezero Rotsee je dějištěm nejslavnější veslařské regaty světa, ale pompu a slávu tady nenajdete. Finále Světového poháru se o víkendu konalo v čisté vodě přírodní rezervace a závodníkům z blízkého svahu do tempa hrály obří zvonce. Přímo z krků švýcarských krav jako z reklamy na čokoládu.

Ondřej Synek stál v loděnici na břehu Rotsee před stanem českého týmu. Asi třicet metrů od místa, kde se v klasickém pouťovém stánku pekly klobásy, které si objednávali fanoušci.

„Teď to na mě dýchlo, protože jsem tady poprvé a nevesluju. Je to tady krásné, všichni tady rádi závodí,“ vyprávěl Synek. „Tady je taková domácí atmosféra, žádné ploty, žádné akreditace. Je to součást parku. Lidi tady můžou volně chodit, nikdo nikoho neotravuje. Je to fajn. Lidi jsou na to zvyklí.“

Na břehu Rotsee se rozkládá přírodní rezervace, kterou v neděli obsypali svátečně naladění fanoušci. Skoro dvě desetiletí tady Ondřej Synek závodil, hned šestkrát na skifu vyhrál závod Světového poháru a získal tak stylovou odměnu – švýcarský nůž. O víkendu sem přijel už jako svazový sportovní ředitel a na vodu nemusel. Nejslavnější veslařská regata se ale nezměnila.

Na několika desítkách metrů tady uvidíte esenci Švýcarska. Na břehu jsou jí stánky s klasickým občerstvením, ve vlnách Rotsee zase křišťálová voda, čistá tak, že v prvních metrech ze břehu dohlédnete na dno. V blízkosti severního břehu pak vede hojně využívaná železniční trať mezi Curychem a Zugem, během závodů se tak vlaky míhají kolem téměř nepřetržitě.

„Na startu, když se člověk připravuje, projede tam vlak. Většinou jedeme vlakem z Curychu, tak to sledujeme z druhé strany, to je zajímavé. Ale během závodů to člověk nevnímá, je uzavřený sám do sebe,“ popisuje Jiří Šimánek z lehkého dvojskifu.

Nad tratí se pak tyčí strmý svah, na němž se pasou krávy. A přes vodu se rozléhá znělý zvuk jejich zvonců.

„Oni i fanoušci mají zvonce. Měly jsme tam dvě Švýcarky a to jsem zaregistrovala, že zvonce řinčí,“ líčila skifařka Lenka Antošová.

Jenže zvučné cinkání neustávalo. Opravdu to byly několik set metrů vzdálené pozdravy od pasoucího se stáda.

„Než jsme sem jeli, tak mě varovali, že budu slyšet cinkající zvonky od krav, když pojedeme do cíle. Byla jsem na to připravená,“ směje se Radka Novotníková, která se s parťačkou Pavlínou Flamíkovou dostala do nedělního finále A. A tam spolu zazářily, v elitním závodě skončily čtvrté a ještě k tomu poprvé porazily chorvatská dvojčata Ivanu a Josipu Jurkovičovy, s kterými zatím počítaly sérii těsných porážek.

„Začalo to už v minulé sezoně, potkávaly jsme se na většině závodů a pořád jsme se přetahovaly,“ líčila Flamíková. „Hecujeme se i na břehu, dneska na startu jsme si dávaly pěstičky pro štěstí. Je to rivalita, ale na břehu spolu vycházíme. Ale na vodě si už nedáme ani balonek.“

VESLAŘSKÉ VRCHOLY ROKU ME MNICHOV

11. – 14. srpna MS RAČICE

18. – 25. září

Lucernská regata byla důležitou zkouškou mladého reprezentačního týmu, který od loňského podzimu skládá pětinásobný mistr světa Ondřej Synek. Jen co ukončil svou legendární kariéru, dostal funkci svazového sportovního ředitele, aby svými zkušenostmi, ambicemi, pečlivostí, pracovitostí a cílevědomostí pomohl českému veslování do nové éry, v níž už nebude moct spoléhat na něj či na další šampionku Mirku Topinkovou Knapkovou.

Letos byl výlet do Lucernu o to důležitější, že se světový šampionát v září koná po dlouhých 29 letech v Račicích. Ze sedmi českých lodí se do finále dostala jen ženská dvojka bez kormidelnice. Dalších šest posádek se prodralo do finále B.

„Závody celkově hodnotím kladně. Nepropadli jsme, všechny lodě se nám dostaly mezi dvanáct nejlepších. Jedno finále, holky skvělé čtvrté místo na dvojce bez kormidelníka. To je úplně úžasný výsledek,“ chválil Synek. „Já jsem nadšený, doufám, že jsou i trenéři a závodníci. Konkurence tady byla velká.“

V malém finále nakonec nezávodil lehký dvojskif Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek, kteří v Lucernu nebyli fit.

„Nepřijeli jsme sem úplně zdraví. Já jsem se držel den za dnem, včera mě to složilo. Asi se nějaká viróza projevila. Myslím, že mi tělo poděkuje, že jsme se rozhodli správně,“ vysvětlil Vraštil.

Finále B suverénně vyhrály obě skifařky, Kristýna Neuhortová na lehké lodi i Lenka Antošová na těžkém skifu.

„Mrzí mě, že neklaplo to áčko, ale dala jsem do toho všechno. Říkali jsme s trenérem, že mám nejmenší odstup ze špičky za všechny Světové poháry,“ hodnotila Antošová.

Elitní závod jí těsně uniknul poprvé v sezoně a stále má šanci letos přinést Česku první finále ženského skifu na mistrovství světa od roku 2015, kdy Mirka Topinková Knapková vybojovala stříbro.

Veslaři se vyrovnali i s místním specifikem, jímž je start umístěný v oblasti veřejné plovárničky.

„Přijde mi zajímavé, že se lidi na startu koupou,“ usmívala se Neuhortová. „Jsou tam děti, všichni se tam smějí a vy se musíte koncentrovat, abyste podal co nejlepší výkon. Startér to vůbec nekoriguje, ale dá se to. Každá posádka se zavře do své bubliny, musí se odfiltrovat.“

Fanoušci byli rozeseti po celé délce trati. Většinou jen tak posedávali na břehu, kde maminky v klidu přebalovaly batolata. Provizorní tribunka byla z poloviny vyhrazena V.I.P. a novinářům, takže závodníky provázela do cíle nadšená, ale nijak frenetická atmosféra.

„Ti Švýcaři jsou takoví v pohodě, fandí, zazvoní zvonci, ale přijdou mi spíš nudní,“ hodnotil Šimánek.

Čeští závodníci ale vědí, kde najdou pořádný kotel.

„Těším se do Račic. V roce 2017 tam bylo mistrovství Evropy a byla tam úžasná atmosféra, lidí bylo spousta. Doufám, že závody zase vyjdou pěkně,“ řekl Vraštil.

V srpnu ještě tým vyrazí na evropský šampionát do Mnichova a pak už to přijde. Světový šampionát v Račicích začíná 18. září.

„Na mistrovství světa bychom byli rádi za dvě, tři finálové účasti. Po dnešku to není úplně nereálné. Vždycky záleží, jak se to sejde. Teď jsme v posádkách měli respirační onemocnění. Doufám, že se vydaří závěrečná příprava, závodníci budou zdraví a budou závodit o sto šest,“ těší se Synek.