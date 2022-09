Suverénní postup elitní české posádky na MS. Ale teď přijde masakr na krev

Viděli jste to? Miroslav Vraštil v cíli čtvrtfinálové jízdy na světovém šampionátu pustil vesla a nevěřícně se díval všude kolem. Posádka lehkého dvojskifu právě předvedla dominantní výkon, nejrychlejší jízdu ze všech čtvrtfinálových rozjížděk. Vraštil s Šimánkem to napálili hned od startu a vydrželi až do cíle, kde měli náskok lodě před vynervovanými protivníky, kteří se v jedné řadě rvali o dvě další postupová místa.

„Myslím, že jsme vyrazili výborně, pozici jsme si hlídali. Ale museli jsme hodně tahat. Byly tam lodě, které nás předjíždějí, které často jezdí finále A. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ pochvaloval si Šimánek. „Jízda byla hodně těžká. Konečně byla dobrá voda, počasí se zlepšilo. To nám svědčilo.“

Za úsilí byla dvojice odměněna klidným postupem. Za nimi to vřelo. Italové Pietro Ruta a Stefano Oppo, bronzoví medailisté z Tokia, přežili v boji s Poláky o pouhé čtyři setiny sekundy.

„Kupodivu jsme v trošku jiné situaci, než jsme bývali dřív, kdy jsme jezdili zezadu,“ líčil Vraštil. „Loni jsme ztráceli na kvalifikaci čtyři sekundy a museli dotahovat. Teď je to obráceně, je to skvělý pocit. Člověk se může trochu uvolnit, není takový tlak. Ale furt cítíme, že můžeme finišovat. Rezervy jsou, pro nás je to strašně fajn pocit. Zítra nás čeká další krok, který bude o něco těžší.“

Semifinále, klíčový závod šampionátu, čeká Šimánka s Vraštilem už ve čtvrtek. A někdejší častí králové B finále od loňské olympiády, kde skončili senzačně čtvrtí, potvrzují, že už jsou o úroveň dál.

„Uvidíme, jak které lodě do semifinále šly. Vzhledem k tomu, že jsme vyhráli, měli bychom mít papírově horší soupeře,“ říkal Vraštil. „Semifinále je strašně těžké, všichni chtějí do finále, pojede se na krev. Bude to masakr, zvu diváky, ať se přijdou podívat, bude to super!“

Čtvrtfinálovým výkonem si český lehký dvojskif určitě zasloužil klidnější semifinále, protože se nemusí utkat s hlavními favority, Iry Fintanem McCarthym a Paulem O´Donovanem.

Těžký dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch se do semifinále dostal úplně opačným stylem. Od začátku na soupeře ztrácel, v jednu chvíli zaostával za posledním postupovým místem Litevců o jedenáct metrů. V konci ale zabral, dostal se na třetí místo a málem střihnul i druhé Řeky.

„Je to takový náš obvyklý závodní problém, že pomalu vyrazíme. Trápíme se s tím celou sezonu, teď to nebylo jiné,“ hodnotil Podrazil. „V druhé půlce jsme se chytli s Litevci, dotáhli se s nimi na posledních tři sta metrů, pak jsme to tam jenom sázeli. Skoro to bylo i na Řeky, ale postoupili jsme a to je důležité.“

Podrazila s Cincibuchem čeká semifinálový závod v pátek. Mladý ženský dvojskif Markéta Nedělová, Alice Prokešová skončil v opravách pátý a pojede finále C.