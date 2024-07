Fišerová: Byla jsem na dně. Nemohla ani jíst, teď zabojuje o medaili

Byla velkou nadějí českého vodního slalomu. Očekávání a tlak na výsledky nakonec způsobily, že Tereza Fišerová v jednu chvíli bojovala spíš s psychikou, než s divokou vodou a soupeři. Přesto se nevzdala, odrazila se a odměnou jí je účast na olympiádě v Paříži. „Bylo by hezké mít medaili. Myslím si, že ohledně fyzičky i techniky na kajak cross mám. Určitě ale na sebe nekladu ambice, že bych chtěla být ve finále nebo chtěla mít medaili,“ popisuje vodní slalomářka.

V jednu chvíli nebylo vůbec jisté, zda Tereza Fišerová ještě bude v profesionální kariéře pokračovat. K vodě si vybudovala odpor, který byl způsobený psychickými problémy.

„Byla jsem na vrcholu a všichni ode mě něco očekávali,“ vysvětluje šestadvacetiletá slalomářka. „Počítala jsem s tím, ale pořád jsem byla někam tažená a nevěděla jsem, jestli to opravdu chci. Připadala jsem si občas spíš jako stroj. Celý vodní svět mě přestal bavit,“ přibližuje složité období.

Nejhorší fáze přišla na začátku nového roku před odjezdem do Austrálie, kdy psychické vyčerpání došlo do krajního bodu. „Složila jsem se úplně na dno a zhubla jsem za tu dobu asi šest kilogramů. Nebyla jsem schopná přijmout téměř žádné jídlo, nemohla jsem spát,“ vzpomíná na nejtěžší fázi dvojnásobná stříbrná medailistka z ME.

I přes všechny překážky se z něj však dokázala dostat. Velmi jí v tom pomohl její partner, který jí byl v nejtěžších chvílích velkou oporou. „Důležité bylo, že jsem to nebrala jako něco špatného a hned jsem s tím za někým šla. Z největší části mi pak pomohl Kuba (partner), který byl se mnou 24 hodin v kuse. A v podstatě v tom nejhorším mě požádal o roku,“ směje se Fišerová.

Teď už dobře naladěná závodnice vyhlíží druhou olympiádu. V Tokiu skončila na šestém místě. Teď se bude chtít porvat o další dobré umístění.

Přesto ani kvalifikace na účast v Paříži neprobíhala snadno a Fišerová dlouho nevěděla, jestli se jí vůbec zúčastní. „Za Českou republiku jsem měla díky vyjetým bodům zajištěné nominační místo, ale jako Česko jsme neměli místenku. O tu se jelo v Tróji na Světovém poháru, kdy jedna z našich holek musela skončit do třetího místa,“ popisuje.

„Já jsem vypadla jako první, ale Terka Knéblová se probojovala do finále a nakonec kajak cross vyhrála. Bohužel pár minut po dojetí paní rozhodčí usoudila, že neprojela jednu branku a tím pádem skončila čtvrtá,“ vypráví.

I když už šance na Paříž postupně uvadaly, Fišerová pořád trénovala a doufala. Nakonec se na ni štěstí usmálo. Místo totiž dostala od Britů, kteří ho vrátili zpět.

Na celý příběh o těžkém období, ale i o společných aktivitách Fišerové s přítelem se podívejte ve VIDEU!