České kajakářky slaví zlato. Na MS v Austrálii ovládly závod hlídek
Kajakářky Gabriela Satková, Lucie Nesnídalová a Antonie Galušková vyhrály na mistrovství světa ve vodním slalomu závod hlídek. Satková v australském Penrithu získala už druhé zlato poté, co v úterý triumfovala v hlídkách s kanoistkami. Celkem je to v Austrálii třetí medaile pro českou výpravu, bronz ještě vybojoval Jakub Krejčí v časovce kayakcrossu. Kajakáři Jiří Prkavec, Jakub Krejčí a Jan Bárta v hlídkách obsadili sedmé místo.
České kajakářky jely čistě a po své jízdě se zařadily na první místo s náskokem 3,26 sekundy na Německo, které mělo dvě trestné sekundy. Zbývající tři týmy na trati už na tom nic nezměnily. Satková, Nesnídalová a Galušková podobně jako v úterý kanoistky navázaly na jarní evropský titul z Vaires-sur-Marne u Paříže.
Satková proměnila i druhý start v Penrithu ve zlato. „Já jsem strašně nadšená. Bylo to s holkama úplně skvělé. Ukázalo se, že jsme fakt dobře sehrané. Fakt mi to přináší velkou radost. Když zajedete dobrou jízdu a ještě to sdílíte s kamarádkami... Co je víc?“ rozplývala se v nahrávce pro média třiadvacetiletá slalomářka.
Pochvalovala si, že týmu vyšel riskantní manévr na poslední protivodné brance, kde byla těsně s Galuškovou. Týmovou souhru ocenila i druhá účastnice loňských her v Paříži. „Myslím, že nám to sedlo úplně celé, ta jízda. Ona samotná není úplně jednoduchá a tím víc, když tam máme jet všechny tři. Nějaké chybičky tam samozřejmě byly, ale to střídání v těch vyjížděčkách (protivodách) bylo vždycky tak natěsno, tam zbývaly centimetry. To si myslím, že dneska rozhodlo,“ řekla Galušková.
Nesnídalová si spravila chuť po nevydařené kvalifikaci individuálního závodu, ze které nepostoupila do semifinále. „Musím říct, že jsem před tou hlídkou byla docela dost nervózní právě proto, že se mi nepovedla ta kvalifikace. Nechtěla jsem odjíždět úplně s prázdnou nebo s nějakými špatnými jízdami. To, že se to mně povedlo, z toho mám obrovskou radost, ale to, že se to povedlo nám jako celé hlídce, to je prostě strašně unikátní. Ta hlídka je poměrně specifická a mám velkou radost, že se nám to letos povedlo s holkama už podruhé,“ uvedla.
Ze zlaté medaile na MS se české kajakářky radovaly po deseti letech. V roce 2015 v Londýně společně s Kateřinou Kudějovou a Veronikou Vojtovou vyhrála dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová.
Naopak hlídka kajakářů nenavázala na světový titul z Londýna 2023, kde v týmu s Prskavcem a Krejčím závodil Vít Přindiš. Ten se pro tuto sezonu do reprezentace nedostal a s Bártou Češi stejně jako na ME, kde byli osmí, na medaili nedosáhli. V Penrithu s dvousekundovou penalizací za dotek jedenácté branky ztratili 2,61 sekundy na vítězné Francouze.
Noví šampioni v mimořádně vyrovnaném závodě porazili o šest setin nečekaně druhé Japonce. Bronzoví Britové za Francouzi zaostali o desetinu sekundy.