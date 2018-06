Zážitek, největší zápas kariéry. Češky málem srazily olympijskou legendu

„Byl to pro mě jeden z nejlepších zápasů v životě,“ neskrývala Bonnerová. „Hrát v tomhle prostředí, před českými fanoušky a ještě proti takovým legendám jako jsou Američanky, to je velká čest. Super zážitek. Ale hrozně mrzí, že jsme ten zápas mohly vyhrát.“

Proti Walshové Jenningsové si obě české volejbalistky zahrály poprvé v kariéře. Nelekly se, byly bez respektu. Polařka Bonnerová dokonce Američanku na síti i zablokovala. „To si dám do rámečku,“ smála se Bonnerová.

„Asi budeme přemýšlet o změně postů,“ pousmála se blokařka Nakládalová, která se ovšem také na síti proti hvězdě blýskla několikrát. V obraně, i v útoku. „Všichni se ale ptají na blok Martiny, takže to s realizačním týmem vážně probereme...“ Bonnerová se jen usmívala. „Až něco vybereš v poli, tak se tě budou taky ptát,“ dodala v nadsázce.

Češky potěšilo, že dokázaly s favorizovanými soupeřkami držet krok. Ovšem mrzelo je, že ani jeden z dobře rozjetých setů nedotáhly k výhře. V prvním setu vedly 16:14, ve druhém 13:8 a 19:17. V kritických momentech ovšem zabrala právě Walshová Jenningsová.

„Mrzí to, protože jsme měly našlápnuto velmi dobře,“ pokrčila rameny Nakládalová. „Bylo by to cenné vítězství a ještě lepší pocti ze hry. K takovým hráčkám cítím velký respekt, ale nebylo to rozhodně o tom, že bychom se jich bály, nebo něco takového. Užily jsme si to a bylo to super.“

Bonnerová s Nakládalovou v Ostravě dvakrát prohrály a stejně jako Hoidarová Kolocová s Kvapilovou skončily ve skupině. Měly těžký los. Ve čtvrtek padly s nasazenými jedničkami Laboureurovou a Sudeovou 0:2 (-16, -16), v pátek podlehly po boji Američankám.

„Jsem ráda, že jsme odehrály proti Američankám dobrý zápas, ani proti Němkám to nebylo špatné, ale tam jsme hrály trošku hůře,“ shrnula Nakládalová. „Ale určitě to hodnotíme kladně, pozitivně. Hodně moc jsme si to tady užily.“

Turnaj Světového okruhu kategorie 4* v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:

Skupina A: Varenhorst, Bouter (17-Niz.) - Habr, Lenc (32-ČR) 2:0 (13, 15).

Skupina B: Prudel, Szalankiewicz (18-Pol.) - Dumek, Berčík (31-ČR) 2:1 (16, -19, 11).

Skupina H: Semjonov, Lešukov (24-Rus.) - Perušič, Schweiner (8-ČR) 2:0 (17, 16).

Ženy:

Skupina B: Walshová Jenningsová, Branaghová (18-USA) - Bonnerová, Nakládalová (31-ČR) 2:0 (18, 20).

Skupina F: Kravčenková, Graudinová (27-Lot.) - Hoidarová Kolocová, Kvapilová (11-ČR) 2:0 (12, 19).

Play off - 1. kolo:

15:40 Hermannová, Nausch Sluková (1-ČR) - Davidovová, Ščypkovová (24-Ukr.).