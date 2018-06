Slzy na písku. Kolocová s Kvapilovou se chtěly doma ukázat víc

„Je nám to líto a jestli chcete, tak se vám tady rozbrečíme znova,“ hlesla Hoidarová Kolocová po emotivní rozlučce s fanoušky. „Jestli se zeptáte, jak nás emoce semlely, tak si můžete být jistí, že nás to zase rozpláče. A už to i vidíte...“ poukázala na slzící spoluhráčku Kvapilovou. Sama se k ní záhy s červenýma očima přidala.

„Strašně nás to mrzí,“ pokračovala Hoidarová Kolocová. „Člověk hraje doma jen občas, Míša zatím nikdy, v Praze se hrála Světová série před třemi lety. Co máme víc říkat? Mrzí nás každá prohra. Když člověk trénuje, maká, dává tomu všechno a nejde to, tak ho to štve. Ačkoliv se snažíte a nejde to, je to velké utrpení.“

Proti Lotyškám nemohly Hoidarová Kolocová s Kvapilovou najít rytmus, pořádně se chytit delší bodovou sérií. „Je těžké říct, čím to je, když se nedaří,“ krčila rameny Hoidarová Kolocová. Jestli nejsme dobře připravené, jestli jsme dostatečně nebojovaly, jestli jsme nebyly dobře vyspané... Těch věcí může být milion, které se sejdou. Lotyšky odehrály krásný zápas a nám se nedařilo. I když to bylo trochu lepší než včera.“

Vicemistryně Evropy z loňského roku přiznávají, že se v této fázi sezony zatím necítí úplně sebevědomě. „Je to určitě způsobené i řadou změn, které jsme začaly dělat v naší přípravě,“ přemítá Hoidarová Kolocová.

„Začaly jsme pracovat s trenérem Andreou Tomatisem na spoustě věcí a některé jsme zatím nedokázaly do hry dostat. Takže možná to sebevědomí chybí, že ty věci ještě nemáme dobře napilované. Začaly jsme s ním, abychom se posunuly výše a některé věci zlepšily. Někdy se to daří, někdy ne. A proto jsou naše výsledky nahoru dolů.“

Změny se týkají servisu, typu obrany, větších variant útoků, nahrávek. „Nápady Andrea se nám líbí, jen to trvá nějaký čas je do hry zařadit,“ říká Kvapilová. „Když máme dobrý den, všechno funguje a hrajeme všechno. To, co po nás chce, i to, co jsme v životě nehrály, například já. A když máme špatný den, tak pomalu nehrajeme ani to, co jsme hrály normálně. Je to dlouhý proces, musíme jej zvládnout.“

Turnaj Světového okruhu kategorie 4* v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:

Skupina A: Varenhorst, Bouter (17-Niz.) - Habr, Lenc (32-ČR) 2:0 (13, 15).

Skupina B: Prudel, Szalankiewicz (18-Pol.) - Dumek, Berčík (31-ČR) 2:1 (16, -19, 11).

Skupina H: Semjonov, Lešukov (24-Rus.) - Perušič, Schweiner (8-ČR) 2:0 (17, 16).

Ženy:

Skupina B: Walshová Jenningsová, Branaghová (18-USA) - Bonnerová, Nakládalová (31-ČR) 2:0 (18, 20).

Skupina F: Kravčenková, Graudinová (27-Lot.) - Hoidarová Kolocová, Kvapilová (11-ČR) 2:0 (12, 19).

Play off - 1. kolo:

15:40 Hermannová, Nausch Sluková (1-ČR) - Davidovová, Ščypkovová (24-Ukr.).