Ženské jedničky doplnili v Ostravě v osmifinále Perušič a Schweiner

Hermannová se Slukovou prošly ze skupiny už ve čtvrtek a v prvním vyřazovacím kole porazily ukrajinskou dvojici Valentyna Davidovová, Jevgenija Ščypkovová dvakrát 21:17. O postup do čtvrtfinále budou v sobotu bojovat s polskou dvojicí Kinga Kolosiňská, Katarzyna Kocioleková.

"Občas to není výhoda být nasazené vysoko. Jsme papírové favoritky a ne snadno se s tím hraje. Týmy, které nemají vůbec co ztratit, jako právě dnes Ukrajinky, ty jsou nejnebezpečnější. Byly tam nervózní momenty, suverénní jsme jednoznačně nebyly, ale když se jde do koncovky, je to vyrovnané a máte výhodu domácích fanoušků, tak právě ti lidi vás hodně tlačí," pochvalovala si Sluková.

Osmí nasazení Perušič se Schweinerem dopoledne nejprve nezvládli ve skupině souboj o přímý postup do osmifinále a Rusové Konstantin Semjonov a Ilja Lešukov je porazili 21:17 a 21:16. Na úvod play off ale přehráli 2:1 švýcarský pár Adrian Heidrich, Mirco Gerson.

První set vyhráli hladce 21:13, druhý ale po nepovedené koncovce ztratili poměrem 19:21. Ve zkráceném rozhodujícím setu šli domácí hráči záhy až do pětibodového vedení a po druhém mečbolu zvítězili 15:12. Ve čtvrtfinále je čeká další konfrontace s ruskými soupeři, budou jimi turnajové desítky Oleg Stojanovskij a Igor Veličko.

Mezi vyřazenými byly po druhé porážce ve skupině překvapivě i vicemistryně Evropy Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou. Ve čtvrtek jim první prohru v Ostravě připravily právě Kolosiňská s Kociolekovou.

Kolocové s Kvapilovou se v areálu Dolních Vítkovic v utkání s lotyšským týmem Anastasija Kravčenková, Tina Graudinová nevydařil první set, druhou sadu pak prohrály o dva míče a s turnajem se rozloučily. "Strašně nás to mrzí. Člověk hraje doma jednou za rok, před domácím publikem jsme se chtěly ukázat co nejlépe," řekla novinářům Hoidarová Kolocová.

Těžkou pozici měly Martina Bonnerová s Šárkou Nakládalovou, které nastoupily proti Američankám Nicole Branaghové a trojnásobné olympijské vítězce Kerri Walshové Jenningsové. "K výhře byl jen kousek, to mrzí, měly jsme hrát odvážněji," litovala Nakládalová po porážce 18:21, 20:22.

Postup nevybojovali ani Filip Habr s Davidem Lencem a Jan Dumek s Václavem Berčíkem.