Hermannová se Slukovou: Nadpozemská podpora! Vyhrát ošklivě je umění

Bylo to tak, ještě to nebyl váš ideální výkon?

Hermannová: „Ona byla přehnaně kritická.“ (usmívá se)

Nausch Sluková: „Já si myslím, že vyhrát ošklivě je ve sportu největší umění. Protože každý den není posvícení a občas se to musí ušmudlat vším, čím to jde. Myslím, že tam byly skvělé momenty, ale pak se to tahalo, někdo udělal nějakou šňůru, pak jsme si to nechaly zbytečně utéct a právě tyto pasáže, kdy jsme si to nechaly utéct, umíme zahrát lépe. Jsem věčný perfekcionista a pro mě je to hrozný domácí a každodenní úkol se naučit vyhrávat ošklivě. Jsem moc ráda, že se nám takové zápasy daří dotáhnout do konce, i když to bylo dramatické.“

Báro, ve čtvrtek vás trápila bolavá lýtka, už bylo vše v pořádku?

Hermannová: „Náš fyzioterapeut Karel se o mně včera postaral večer, trošku zatlačil, až jsem málem prokousla lehátko. To je přesně to, co potřebuju, když jsou lýtka stažená. Jsou tam ty noty, co je třeba rozmasírovat, aby to tam nedrhlo. Udělal dobrou práci a dneska to v zápase vůbec nebolelo.“

Pochvalovaly jste si atmosféru, už se blíží vašim představám?

Nausch Sluková: „Mně se to strašně líbí, jsem hrozně spokojená. I včera fanoušci fandili. Já jsem ráda, že jsme v turnaji o den déle. Doufám, že se podaří i klukům (Perušič/Schweiner) vyhrát, to je taková další atrakce, když jsou domácí týmy v turnaji. Diváci jsou skvělí, předčili moje očekávání.“

Zaznamenala jste, jak váš táta během pauzy zpíval do mikrofonu?

Hermanová: „Já myslím, že to Maki ani nepostřehla, nebo jo? Já si tedy všimla...“

Nausch Sluková: „Já jsem během zápasu přepla na jinou vlnu. Až ke konci písničky, což byl asi celý time out, mi přišlo, že mi ten chraplák, takový už trošku vyřvaný, je trošku povědomý. Až pak mi došlo, že to je táta. Jinak toho moc na hřišti nevnímám.“

Pomohla vám podpora zejména ve druhém setu za stavu 17:17?

Hermannová: „V ten moment nám podpora určitě pomohla. Když jde zápas do koncovky a je takhle vyrovnaný, mají většinou domácí výhodu svých fanoušků, kteří je svou energií ženou. Z obecenstva to asi necítíte tolik jako my na hřišti. Tam je to skoro nadpozemské.“

Máte načteného pavouka, už víte na koho narazíte v osmifinále?

Hermannová: „Ano, víme. Narazíme na Polky Kolosiňská, Kocioleková.“

Jaké to budou soupeřky?

Hermannová: „Jo, dobrý. Byly jsme s nimi a soustředění, takže se známe jako se všema ostatníma týmama. Trenéři jsou kamarádi, trénovali jsme s nimi před světovkou na centrkurtu, takže se máme na co těšit. Ale ostrý zápas jsme s nimi ještě nehrály. Bude to premiéra.“

Nausch Sluková: „Já hodně doufám, že si dneska až moc odpočinuly, když nehrály a vůbec se nehýbaly. Tak budou takové vytuhlé, nepůjde jim to a strašně je rozsekáme. Což samozřejmě je legrace...“