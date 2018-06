Zeď na síti, smeč do nosu. Perušič a Schweiner v Ostravě rozbili konkurenci

Dvoumetrový Schweiner byl v boji o postup do osmifinále na síti vynikající. Přestože se tam musel přetlačovat s obrovitým Heidrichem, který měří ještě o sedm centimetrů víc. „Bloky? To není tak důležité,“ odmítal chválu Schweiner. „Ale jo!“ reagoval okamžitě jeho parťák Perušič.

Vysoký Švýcar musel kromě řady bloků překousnout i jednu tvrdou ránu do obličeje. „Je to trochu úsměvné, když někdo dostane na bloku do hlavy, ale on je tam hodně vysoko, tak dostává do hlavy častěji než ostatní,“ pokrčil rameny Schweiner. „Asi už s tím počítá, není to poprvé, co se mu to stalo.“

Pro Švýcara byl vůbec duel náročný. V závěru se obětavě vrhnul po míči a trefil reklamní panel. „Měl to bolavé jak psychicky, tak fyzicky, řekl bych,“ glosoval Ondřej Perušič. „Tam to bylo opravdu o fous, aby se nezranil nějak vážněji. Jsme rádi, že je v pořádku a samozřejmě za to, že jsme vyhráli.“

Čeští volejbalisté děkovali fanouškům. „Hrozně nám pomohli lidi, úžasná atmosféra, to se vždycky hraje líp,“ pochvaloval si Perušič. „Na klucích ze Švýcarska bylo vidět, že na centrkurtu ještě nehráli a že je ta atmosféra trochu zaskočila. První set byl z jejich strany nervózní, ve druhém už začali hrát tak, jak je známe. Zlepšili se, zatlačili na servisu a pak to bylo těžší. Ale v tie-breaku se nám povedl začátek a na ně zase asi trochu dolehla nervozita.“

V osmifinále se utkají s ruským párem Stojanovskij - Veličko. „Další obři a lepší...“ říká Schweiner. „Proti nim jsme už jednou hráli a dali nám strašlivě do řepy,“ doplnil Perušič. „To by chtělo šoupnout ty reklamní bannery ještě blíž, nebo to tam trochu podminovat.“