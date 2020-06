Volejbalistka a Mrázkova partnerka: Náš život? Lidi si představují opak | iSport.cz

Petr Mrázek načal druhou stovku výher v NHL, dotáhl své Carolina Hurricanes do play off a chystá útok na titul. • profimedia.cz

Sára Olivová se přistěhovala do Ameriky, když jí bylo patnáct let • Instagram @czechmeoutt

Půl roku žijí v Česku a půl roku v Americe. Život brankáře Caroliny Huricanes Petra Mrázka a jeho partnerky, beachvolejbalistky Sáry Olivové se odehrává vždy tam, kde zrovna probíhá sezona jednoho z nich.

„Lidé si často myslí, že když se oba živíme sportem, automaticky to znamená, že se příliš nevidíme. Je to ale přesně naopak. Oba máme totiž sezonu jindy. Zimu tedy trávíme vždy v USA a na léto se přesouváme do Česka. Díky tomu spolu trávíme opravdu spoustu času,“ pochvaluje si sedmadvacetiletá reprezentantka v beachvolejbalu.

Sotva si zvyknete v Česku, musíte zpátky do Ameriky. Pro mnoho lidí je vize dvou přechodných domovů v různých koutech světa nemyslitelná. Český sportovní pár to však bere jako výhodu.

„Nemohu říct, kde se mi líbí víc. Obě země jsou úplně jiné a nedají se srovnávat. V zimě se vždy těším do Česka a v létě zase zpátky do Caroliny. Řekla bych, že je ve mně kus Češky i Američanky,“ říká Sára Olivová a má nepochybně pravdu. V Americe totiž žije už od svých patnácti let a má dokonce i dvojí občanství.

Před lety se do Ameriky přestěhovala se svojí matkou, která se rozhodla odcestovat do Michiganu za svým partnerem. Co však znamenalo životní štěstí pro jednu, druhá snášela velmi těžce. „Zhroutil se mi svět. Přišla jsem o kamarádky a všechno, co je pro patnáctiletého člověka důležité. Ocitla jsem se úplně sama v cizí zemi, kde všichni mluvili anglicky a já jim nerozuměla.“

Kvůli jazykové bariéře se navíc dospívající Sáře zhoršil prospěch. Doposud výborná studentka nyní musela bojovat, aby školou vůbec prošla. „Trvalo to asi dva roky než jsem se dostala do úplného komfortu. I když jsem to tehdy vnímala jako křivdu, teď jsem za tuto životní zkušenost moc ráda. Vím, že kdyby musel Petr odejít kvůli hokeji kamkoliv, nebudu mít problém si zvyknout,“ říká dnes už s úsměvem Sára.

Ačkoliv tomu ze začátku mnohé nenasvědčovalo české reprezentantce se v Americe podařilo vystudovat střední i vysokou školu zaměřenou na fyziologii a anatomii a nakonec právě tady potkala i svého partnera.

„Oba sice pocházíme z Ostravy, ale paradoxně jsme seznámili až tady. Moje máma bydlí v Michiganu asi třicet minut od Detroitu. Když byl Petr draftovaný Detroitem, kontaktoval ji. Máma pracuje jako kondiční trenérka a s Petrem se znala už z dřívějška. Dalo by se tedy říct, že jsme se seznámili díky ní.“

Aktuálně je sportovní pár zase v Česku. Sáru čeká i přes komplikace s pandemií koronaviru pět turnajů po boku její nové parťačky Martiny Williamsové. A jak bývá zvykem, nebude na nich jako divák chybět ani Petr Mrázek.

„Když Petr může, vždycky mě přijde podpořit, stejně jako se já chodím dívat na něho. Samozřejmě, že zápasy v NHL jsou úplně něco jiného než ty naše. Amerika tu show zkrátka umí a je mým snem zahrát si někdy před tolika skvělými fanoušky jako hráči v NHL.“

A co další společné plány na léto? Kvůli Sářiným tréninkům a víkendovým turnajům to zatím na letní dovolenou nevypadá. Pár si ale umí společný čas užít i jinak. „Začali jsme hrát golf. Petr hraje už delší dobu a je do toho opravdu zapálený. Já jsem začala teprve nedávno, ale hrozně mě to baví. Když máme tedy chvilku volna, rádi si chodíme vyvětrat hlavu na golfové hřiště.“