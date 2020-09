Z parťáků soupeři. Volejbalisté chtějí zářit v Itálii, každý v jiné roli

Už v neděli začne nejprestižnější volejbalová soutěž světa – italská SuperLiga. A společně s ní také Jan Hadrava, který nastoupí v dresu slavné Civitanovy. Pro reprezentačního univerzála to bude první sezona v Itálii, premiéra na něj čeká v pondělí proti Veroně. To Donovan Džavoronok tu rozehraje už pátou sezonu a jeho Monza odstartuje v Modeně.

Mají za sebou náročnou dvouměsíční přípravu v Itálii, ještě předtím si spolu střihli několik domácích turnajů v beachvolejbale, některé úspěšně vyhráli. Teď se z nich stávají soupeři. Hadrava jako nováček elitního týmu Civitanova se bude snažit dostávat pravidelně do sestavy. To Džavoronok má za úkol posunout Monzu na přední místa SuperLigy.

„Těším se po dlouhé přípravě, že už to konečně vypukne. Začátek se navíc musel o dva až tři týdny odložit,“ hlásí Hadrava z Itálie, který už má za sebou dva zápasy Superpoháru. Civitanova v nich hrála proti Trentinu. „Každý zápas nebo set jsem dostával prostor buď formou střídání, dvojstřídání nebo na bloku místo nahrávky,“ popisoval Hadrava, který by si měl v pátek zahrát finále italského Superpoháru proti Perugii.

Zápas se uskuteční ve Veroně, tedy na neutrální půdě. „Jsem spokojený, že jsme postoupili, ale chybí nám ještě maličký krůček. Bylo by skvělé před startem hlavní ligy vyhrát pohár,“ dodal Hadrava, na kterého premiéra čeká v pondělí proti Veroně. „Tím, že nám tu umožní v sobotu a v neděli trénovat, tak se nemusíme vracet po zápase do Civitanovy a zůstáváme ve Veroně.“

Na Hadravu čeká ostrý ligový test po boku největších hvězd týmu, jako jsou Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Robertlandy Simón či Luciano de Cecco. „Se všemi jsem se stihl už spřátelit. Jsou to velké volejbalové hvězdy, komunikuji s nimi naprosto v pohodě,“ dodal český reprezentant, který by se měl na pozici univerzála střídat s Kamilem Rychlickim.

Džavoronok má za sebou rovněž pohárové zápasy, třikrát dokonce s Monzou uspěl. „Postupujeme do čtvrtfinále poháru. O našem soupeři se rozhodne po první půlce soutěže podle toho, kde skončíme,“ tvrdil český hráč, který je z dosavadního průběhu velmi spokojený. Vždyť patřil ke klíčovým hráčům. „Forma je dobrá, fyzička také, tým je dobře sladěn. Myslím, že máme šanci nějaký ten bod urvat.“

V Monze chce Džavoronok potvrdit pozici nejvíce bodujícího hráče. „Teď ale nejsou tak důležité osobní statistiky, ale to, jak se bude dařit týmu,“ tvrdí. Zároveň potvrzuje, že soupeři se připravují hlavně na něho. „Týmy už o mě samozřejmě vědí, hraju tu pátou sezonu. Chci se co nejlépe ukázat a být s Monzou co nejvýš. Mám z letoška dobrý pocit, tak snad nám to půjde.“

Dva čeští hráči na startu italské soutěže jsou pro český volejbal velkou událostí. „Očekávám, že Džáva potvrdí svoji pozici, kterou si za čtyři SuperLize vydobyl. Bude patřit k nejlepším smečařům celé italské ligy. Parametry na to má. Musí umést zodpovědnost, kterou na něj Monza naložila. Pak se určitě prosadí,“ prohlásil Miloslav Javůrek, manažer reprezentací. „Hadrákovi přeji, co nejvíce zápasů. Musí počkat na svoji šanci. Vím, že bude ale dobře připravený. Když se dostane na hřišti, nebojím se, že by zklamal.“