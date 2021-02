Matematička Valková stíhá vysokou i Ligu mistrů: Baník? Jedničkou je Plzeň

Při premiérové účasti v Lize mistryň se Kateřina Valková s Olomoucí prezentovala velmi slušnými výkony, vyhrála domácí pohár a do finiše UNIQA extraligy půjde po základní části ze čtvrtého místa. „Chceme titul,“ hlásí rezolutně kapitánka hanáckého celku. A titul by chtěla zvládnout i vysokoškolský. Proto se po návratu z německého Suhlu, kde odehrála minulou sezonu, vrátila i ke studiu matematiky. V poslední době například ve škole pomáhají i při vyhodnocování důsledků koronavirové pandemie.

„Matematika mě bavila vždycky,“ vysvětluje Valková. „Sice jsem trošku víc tíhla k architektuře, protože táta je projektant, ale to by se společně s volejbalem nedalo zvládnout. Školy, výkresů a zatížení je na architektuře přece jenom trochu víc, na to bych během sezony čas neměla. Hledala jsem nějaký kompromis a nakonec jsem si po střední škole vybrala aplikovanou matematiku.“

Vysokou školu ovšem začala studovat v Ostravě. Hrála tam v letech 2013 až 2015, s klubem získala dvě bronzové medaile. Do Ostravy šla z rodné Plzně už v sedmnácti letech, přilákal ji tam trenér Zdeněk Pommer, který šikovnou nahrávačku dobře znal z mládežnické reprezentace.

„V Plzni jsem jako mladá hrála jen extraligu juniorek a doplňkově krajský přebor žen, Ostrava pro mě byla velká šance,“ vzpomíná Valková. „V sedmnácti bych nikde jinde takovou možnost hrát nejvyšší soutěž nedostala.“

Baník? Jedničkou je Plzeň

Samozřejmě tehdy řešila i velké dilema. Pustí rodiče mladou holčinu přes celou republiku mezi „chachary“? „Měli jsme kolem toho doma spoustu debat, ze začátku byl hlavně taťka proti,“ přitakává. „Studovala jsem sportovní gympl v Plzni, taťka se bál, jak budu stíhat školu. Nakonec mamka řekla, že to je stejně jedno, jestli odejdu do nového klubu v sedmnácti nebo o rok později.“

Přiznává, že to ze začátku v novém prostředí nebylo jednoduché. „Ale měla jsem velkou podporu ve Zdeňkovi Pommerovi (trenér TJ Ostrava) i panu Matulovi (manažer klubu). Když jsem cokoliv potřebovala, přišla jsem za nimi a všechno se vyřešilo. V pohodě. Ostrava pro mě byla obrovská zkušenost, v kariéře mi dala strašně moc.“

Ovšem fotbalovým Baníkem se Kateřina Valková strhnout nedala. I v Ostravě dál zůstala věrnou fanynkou Plzně. „Jasně, Plzně se držím pořád. A v pohodě. Nikdy jsem s tím u žádných zarytých baníkovců problém neměla,“ dodává s úsměvem.

V Ostravě Valková dokončila středoškolské vzdělání na Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových. Pak se přihlásila na Ostravskou univerzitu. „Měla jsem delší smlouvu, tak jsem v Ostravě začala i vysokou školu,“ líčí volejbalistka. „Stihla jsem dva roky, ale když jsem se přes pražský Olymp (2018/19) dostala do Německa, studium jsem v Ostravě ukončila. Na dálku to stíhat nešlo. Vždyť jsem se skoro nedostala ani domů do Plzně, natož abych ještě jezdila přes celou republiku na zkoušky. Nešlo to. Ale říkala jsem si, že se ke škole vrátím, až se zase dostanu ze zahraničí domů. Věděla jsem, že chci školu dodělat.“

V Německu nakonec vydržela Valková pouze minulou sezonu. Své první zahraniční angažmá si představovala samozřejmě výraznější. V bundesligovém týmu VfB Suhl si sice od začátku vybojovala základní sestavu, ale zastavilo ji zranění.

„V půlce listopadu jsem si obnovila zranění kolene a po dohodě s lékaři jsem absolvovala operaci, takže jsem zbytek sezony nestihla,“ krčí rameny. „Na Německo mám ale i tak pěkné vzpomínky. A sama jsem byla překvapená, že jsem byla relativně brzy po operaci v plné zátěži a o koleni v podstatě nevěděla.“

Po sezoně měla i další nabídky ze zahraničí, ale vybrala si Olomouc - mistrovský tým sezony 2018/19. Zlákala ji Liga mistryň i šance na pokračování vysokoškolského studia. „Chtěla jsem na školu navázat, dodělat si titul. Na Univerzitě Palackého otevírali nový obor Data Science, takže jsem zpátky v prvním ročníku. Jen mi snad z Ostravy uznají nějaké předměty, které už jsem hotové měla.“

Data pandemie nejsou ucelená

Čemu se na škole věnuje? Tak například: matematická analýza a lineární algebra. Pravděpodobnost a statistika. Procedurální programování a software. Neuronové sítě a umělá inteligence. Nebo optimalizace pomocí datových analýz. V poslední době pomáhají i při vyhodnocování důsledků koronavirové pandemie.

„Máme na škole profesora, který na tom spolupracuje s vládou,“ prozrazuje Valková. „Bohužel říká, že v současné době adekvátní data a podklady prostě nemáme. Pandemie je tu teprve rok. Navíc se to neměří všude stejně, odebírání dat není ucelené. Každý je hodnotí jinak, proto je to i z matematického hlediska složité. Stále je bohužel hodně proměnných.“

Při takovém úkolu je podle Valkové potřeba se také oprostit od souvislostí. Laicky řečeno - aby se člověk nezbláznil z toho, když počítá třeba narůstající smrtnost viru během pandemie. „Ano, profesoři nám tohle říkají. Musíte to brát čistě jako číslo. Musíte se od toho umět oprostit. Je třeba to brát profesionálně, nedá se nic dělat. Také nám ale říkají, že je nutné rozumět tomu, o čem se bavíme a co počítáme. Takže ti, co rozumí sportu, budou víc pracovat se sportovními daty.“

Volejbalovým trenérům ovšem do sbírání a vyhodnocování dat nemluví. „Trenéři s daty pracují dost, což je dobře, tým to může posunout a kvalitně se připravíme na soupeře,“ usmívá se. „Ale přiznám se, data ve volejbale až tolik nesleduji. I když vím, že to je aktuální trend.“

Čím dál silnějším trendem je i beachvolejbal. Valkovou také láká, v minulosti už si s Kristýnou Adamčíkovou zahrála na mistrovství světa do 19 let a s Nicole Dostálovou na šampionátu do 21 let. Na letních turnajích dokáže s parťačkami zaskočit i bechvolejbalové reprezentantky.

„S beachem lehce laškuji, ale prioritou je šestkový volejbal, ten mě živí,“ má jasno Valková. „Nemůžu říct: Maminko, pojď mě živit, budu hrát beach. Navíc bych musela shánět partnerku, trenéry. Je to těžké a finančně náročné. Takhle mám podepsanou smlouvu, mám výplatu a vše zařízeno, když to zjednoduším. Ale přiznávám, beach by mě lákal.“ Teď se ovšem plně soustředí na Olomouc. „Klíčové bude, abychom vydržely zdravotně a nejlepší výkon předvedly v nejdůležitějších zápasech. Určitě budeme usilovat o titul.“