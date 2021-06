Japonsky snadno a rychle. Schweiner může v Ostravě pilovat i jazyk

Pro Davida Schweinera začal turnaj slavnostně. K dvacátým sedmým narozeninám dostal od pořadatelů a svého parťáka příručku Začínáme s japonštinou. Aby si mohl před olympiádou našprtat slovíčka. „My už jsme shodou okolností měli jeden malý japonský kurz, takže nějaká slovíčka možná trochu odbornější známe,“ usmíval se Schweiner. „Hai!“ reagoval pohotově Perušič. „Ale budeme muset na tom ještě do odjezdu zapracovat.“

Jak to je, Davide, s japonskými nadávkami?

Schweiner: „To nás nikdo neučil, takováhle slovíčka. (usmívá se) My známe jenom ta slušná a formální. Zatím.“

Do ostravského turnaje jdete s jistotou, že jste se kvalifikovali na olympiádu. Je to pro vás klidnější?

Perušič: „Je to samozřejmě super. Když jsme se připravovali na sezonu, tak jsme počítali s tím, že držíme olympijskou pozici. Ale zároveň, že budeme muset bojovat do tohoto posledního turnaje o to, abychom si ji udrželi. O to cennější je, že se nám povedly turnaje v Kataru a v Mexiku. Minulé dva tři turnaje byly hodně nervózní ze všech stran, protože týmy, které jsou na hraně, se v pořadí pořád mění. I turnaj v Soči minulý týden ukázal, jak nepředvídatelná je olympijská kvalifikace. Poláci Kantor a Losiak vyhráli a tím se vrátili do hry, přestože to s nimi už vypadalo bledě. O to cennější jsou pro nás výsledky z kraje sezony, moc si jich užíváme.“

V Ostravě půjde i o to, abyste si vylepšili pozici v olympijském žebříčku vzhledem k nasazení. Je to tak?

Schweiner: „Určitě. Čtvrtfinále by pro nás znamenalo vylepšení olympijského rankingu, ale nejsem si jistý, jestli bychom tím někoho přeskočili. To bychom asi museli uhrát něco lepšího. Jak už říkal Ondra, my si moc vážíme předešlých výsledků. Protože nyní jsme v pozici, kdy jsme, nechci říkat úplně bez tlaku, ale není na nás tlak, co se týče kvalifikace. O poslední místa se budou muset rvát jiní. Jsme rádi, že to můžeme pozorovat z bezpečné vzdálenosti.“

Jak berete návrat domů a do Ostravy?

Perušič: „Jsme moc rádi, že se podařilo turnaj zorganizovat, protože nad všemi akcemi viselo hodně otazníků. Moc si toho užíváme. Je super si zahrát domácí turnaj a ještě navíc s tím, že se podařilo dostat aspoň limitovaný počet diváků (1000). Byť se musí dodržovat opatření vzhledem ke covidu. Turnaj v Ostravě byl vždycky výborně zorganizovaný a my jsme si ho vždycky moc užili. Doufám, že navážeme na dobré výkony a diváky potěšíme nějakým pěkným výsledkem.“

V roce 2019 jste tady byli senzačně stříbrní, nastal čas turnaj ovládnout?

Schweiner: „Nebudeme zastírat, že by to bylo hezké. Takový vrchol na konci olympijské kvalifikace. Ale týmů, které tady aspirují na medaile, na vítězství, je opravdu hodně. Ostatně i kvalifikace je tak nabitá super týmy, že budeme rádi, když prolezeme ze skupiny. Potom se budeme každý zápas od zápasu soustředit dál.“

Přivítali jste i aktuální oteplení?

Schweiner: „Musíme zaklepat! A doufáme, že to takhle vydrží, protože doposud Ostrava vždy byla nějakou dobu deštivá. Třeba se to letos změní.“

Perušič: „Nám přesně tyto podmínky vyhovují. Po tom, co jsme se protrápili turnaji v Mexiku ve vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu, jsou pro nás tohle ideální podmínky.“