Kladnem zatřásl neúspěch, mění tvář: útok na medaili se čtyřmi cizinci

Milan Fortuník přivedl do týmu hned čtyři cizince • Lenka Kožuchová

Volejbalisté Kladna se chtějí v nové sezóně vrátit do předních pozic • Lenka Kožuchová

Volejbalisté Kladna mají za sebou nejhorší sezonu od návratu do extraligy. Na jaře skončili osmí, což je umístění, které všechny pořádně naštvalo. Kromě hráčů i majitele a trenéra Milana Fortuníka, který se rozhodl přes léto přebudovat kádr. Své si řekl i primátor města Milan Volf, jenž dotuje klub z městské kasy největší sumou ze všech sponzorů. V nadcházejícím ligovém ročníku tak Středočeši musí zabojovat opět o medaile.

Velký průvan se odehrál v létě v šatně kladenských volejbalistů. Bratři Vladimír a Jiří Mikulenkovi se rozhodli skončit na vlastní žádost. Opory Adam Zajíček s Filipem Křesťanem dostaly lepší nabídky od Karlovarska a Liberce.

Budoucnost slovenského nahrávače v týmu Filipa Palguta je nejasná. Majitel a trenér v jedné osobě Milan Fortuník tak musel pořádně obměnit tým a přilákal hned pět posil – jednu českou a čtyři zahraniční.

„Mysleli jsme, že k zásadnímu přebudování kádru došlo už loni, ale s některými hráči jsme se nedohodli, ač jsme s nimi chtěli pokračovat. Tým jsme tak museli letos stavět znovu,“ konstatoval Fortuník.

Na soupisku připsal více jmen než obvykle. Výčet posil je zřejmý. Na blok přichází Petr Špulák z pražských Lvů a dál samí cizinci – Nizozemec Gijs van Solkema (nahrávač), Lotyš Kristaps Platačs (univerzál), Fin Niklas Seppänen (smečař) a naposledy Američan David Hancock (blokař/univerzál).

Návrat na špici

Důvody tolika změn jsou jasné. Celkové osmé místo v extralize se v Kladně bralo jako velké zklamání a selhání. Fortuník hned po vyřazení ve čtvrtfinále rozvázal kontrakt s asistentem trenéra Tomášem Johnem a marketingovým manažerem Ondřejem Lencem, aby měl peníze na posily.

Tlačilo na něj i vedení města. Konkrétně samotný primátor Volf, který během minulé sezony postižené koronavirem výrazně pomohl finančně klubu a z městské kasy mu poslal osm miliónů korun, aby celek vůbec náročný ligový ročník přežil.

Kladno sice dostalo od svazu možnost, aby od nové sezony působilo i v ženské extralize. Tento návrh ale Volf bez váhání smetl ze stolu s tím, že odmítá dotovat další nejvyšší soutěž (ženy budou hrát 2. ligu), a že už do volejbalu dává peněz dost. Za to ovšem chce úspěch. Minimálně medailový nebo alespoň vítězství v poháru.

„Vždy chceme hrát o medaile! Pouze v minulé sezoně jsme měli čtvrtinový rozpočet a do toho zásahy covidu, proto osmé místo. Chceme se vrátit na ztracené pozice,“ vyhlašuje Fortuník. I proto přivítal v týmu kvarteto zahraničních posil.

Cizinci na rok

Když v Kladně naposledy působili Fin, Nizozemec a Američan, skončili Fortuníkovi svěřenci ve finále extraligy. Podobný výsledek by kladenský šéf rád zopakoval i nyní. Všechny cizince ale podepsal pouze na rok, zatímco Špuláka na tři.

„Zahraniční hráče je složité podepsat na delší dobu. Z jejich strany chybí vůle přijmout víceleté kontrakty, nicméně všichni mají chuť hrát za Kladno a dohodli se na podmínkách,“ vysvětluje Fortuník. Co bude za rok, zatím neví.

Pokud totiž zahraniční akvizice předvedou parádní výkony, jdou okamžitě za lepším v Česku, nebo míří do prestižnějších lig. „Takhle to bohužel bylo vždy od chvíle, co jsme v extralize. Úspěšní hráči odcházejí. Zkrátka nejsme tak finančně konkurenceschopní jako nejužší česká špička, ačkoliv zázemí je zde na vysoké úrovni,“ smutní kladenský majitel. V příštím létě se tak dá očekávat odliv cizinců. Fortuníkovo tajné přání je, aby se vykrystalizovala alespoň část hráčů, kteří budou chtít dál pokračovat v modrobílém dresu.

Další problém, se kterým se Kladno a Fortuník bude muset vypořádat, nastane zkraje sezony. Do týmu sice přibral hráče ze zahraničí, nicméně se jedná o zkušené reprezentanty. Kromě Američana Hancocka čeká zbytek cizinců zářijové mistrovství Evropy. Kompletní kádr se tak sejde až v druhé polovině září. Pouhých pár dní před startem nového ročníku extraligy (28. září se hraje 1. kolo).

„Uvidíme, jaká bude naše výkonnost. Nicméně spousta týmů přebudovala kádr a drtivá většina přilákala do svých řad hráče z venku. Nevím, jaké bude rozpoložení jednotlivých soupeřů,“ uzavírá Fortuník.