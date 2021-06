Volejbalisté natáčí klipy k ME v Ostravě. Sprchy by Janouch nepovolil

První záběry upoutávek se natáčely v hale. „Pózování, příchod, záběry z tribuny, z šatny...,“ popisuje Janouch. „Zatím jsem se moc hýbat nemusel, to asi teprve přijde.“ Obrázky ze sprch pro fanynky? „To určitě ne, to bych ani nedovolil,“ pousmál se.

Kromě Jakuba Janoucha, který se v Ostravě narodil a první extraligové zápasy odehrál za Opavu, jsou dalšími hereckými aktéry a ambasadory Jan Hadrava a talentovaní Patrik Indra a Lukáš Vašina. Při natáčení štáb vystřídá přes třináct lokací, včetně haldy Ema nebo stadionu Bazaly.

„Velká věc je, že mistrovství Evropy vůbec Česká republika může pořádat,“ těší Jakuba Janoucha. „Šampionát se koná co dva roky a je strašně moc uchazečů. Ve spojitosti s oslavami sta let volejbalu v České republice je to unikátní.“

Ostrava hostila evropský šampionát před dvaceti lety. V roce 2001 tam skončila česká reprezentace čtvrtá. V boji o bronz padla s Ruskem 2:3. Dvě čtvrtá místa (2001 a 1999) jsou také nejlepšími výsledky samostatné reprezentace na mistrovství Evropy. Jaké jsou aktuální ambice?

„Ve skupině máme tři top týmy (Itálie, Slovinsko, Bulharsko), s nimiž budeme bojovat o každý setík,“ přemítá Janouch. „A pak tam máme dva týmy, které bychom papírově měli porazit (Bělorusko a Černá Hora), na to se budeme soustředit. Nicméně doma bude každý zápas důležitý, zvlášť když budeme více na očích. Našel bych i přijatelnější skupinu, ale zase by to mohlo být svazující. Takže si nemáme na co stěžovat.“

Bitvy proti Itálii nebo Slovinsku budou rozhodně atraktivní. „Je to tak, Slovinci byli druzí na minulém mistrovství Evropy, Italové jsou dlouhodobě na špici. Hrají na olympiádě, ve Světové lize, jsou na všech vrcholných akcích. A Bulhaři jsou prostě mlátičky…“

Před čtyřmi lety na šampionátu v Polsku skončili Češi sedmí. Janouch věří, že v Ostravě bude mít reprezentace podobnou podporu, jakou si užívali doma Poláci. Pokud to tedy epidemická situace dovolí. „V Polsku chodí na zápasy celé rodiny, kupují si šály a dresy v klubových nebo reprezentačních barvách. Myslím, že co se týká diváků, tak se od nich máme ještě co učit,“ dodal.

ME VOLEJBALISTŮ (1.- 19. září 2021)

Skupina A (Krakov): Polsko, Belgie, Srbsko, Ukrajina, Řecko, Portugalsko

Skupina B (Ostrava): Česko, Itálie, Slovinsko, Bulharsko, Bělorusko, Černá Hora

Skupina C (Tampere): Finsko, Rusko, Nizozemsko, Turecko, Španělsko, Severní Makedonie

Skupina D (Tallinn): Estonsko, Lotyšsko, Francie, Německo, Slovensko, Chorvatsko