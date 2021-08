Trnková o přestupu do Říma i ME: Týmová chemie je jedna z nejlepších

Má za sebou velmi úspěšné měsíce. Po zisku titulu v extralize a vítězné kvalifikaci o ME se blokařka Veronika Trnková mohla radovat z přestupu do soutěže snů – italské A1. „Dost se bojím, dost se těším. A musím přiznat, že nejdřív jsem tomu ani nevěřila,“ vyprávěla s úsměvem. O přesunu do Věčného města chce ale naplno přemýšlet až po evropském šampionátu, který pro český tým vypukne už ve čtvrtek.

VERONIKA TRNKOVÁ Narozena: 13. října 1995 (25) Pozice: blokařka Výška: 185 cm Kariéra: Olymp Praha, Suhl (Německo), Prostějov, Olomouc, Liberec, Řím (Itálie) České tituly: Prostějov 2 (2017, 2018), Olomouc (2019), Liberec (2021)

Na konci června jste získala angažmá v italské lize. Je to splněný sen každého volejbalisty?

„Nevím, jestli každého, ale můj určitě jo. (usmívá se) Moc se na to těším a jsem zvědavá, co mi to přinese do života.“

Jak jste reagovala na zprávu o vysněném přestupu?

„Chtěla jsem odejít do zahraničí, ale kam to bude, to jsem nevěděla. Itálii jsem si celý život přála a možná jsem si ji přála tak moc, že to vyšlo (směje se). Nejdřív jsem tomu nevěřila. Říkala jsem si, že je to blbost, že si ze mě dělá manažer srandu. Až když jsem položila telefon, tak mi to teprve došlo. Měla jsem radost a ukápla i nějaká slzička.“

Vnímáte přestup do nejlepší soutěže v Evropě jako osobní vyznamenání?

„Je to nejlepší soutěž nejen v Evropě, ale řekla bych, že i na světě. Jsem strašně zvědavá, dost se bojím, dost se těším. Jsou to zatím smíšené pocity. A další ještě přijdou po ME, až budu mít kapacitu se nad tím pořádně zamyslet.“

Přímo v klubu jste ještě nebyla?

„Ne, to přijde až po ME. Je to tým, který postoupil do A1. Určitě nebudeme patřit k favoritům, cíl bude udržet se, nesestoupit a hrát dobře. Spoluhráčky jsou vesměs Italky, jedna Němka, jedna Běloruska a Američanka.“

Přes léto jste během volných dnů tedy sáhla po česko-italském slovníku?

„Trochu jsem se začala učit, ale za poslední týdny jsem toho měla tolik na práci, že samostudium muselo jít trošku stranou. Měla jsem trochu i zdravotní problémy, takže jsem musela vynaložit veškeré úsilí, abych se dala zdravotně do kupy. Snad se to před evropským šampionátem povedlo.“

První zápas ME vás čeká už ve čtvrtek. Dodala vám perfektně zvládnutá kvalifikace sebevědomí?

„Kvalifikace už je tak strašně dávno a mezitím se stalo hodně věcí jako třeba nepovedené Final Four Evropské ligy v Bulharsku. Nějaké sebevědomí tam je, ale to nepovedené Bulharsko je nám v mysli mnohem blíž než povedená kvalifikace.“

Pokud sečteme všechny reprezentační akce od jara do léta, vyjde nám nezvykle dlouhá příprava na evropský šampionát. Podařilo se vyladit formu?

„Je to už nějakých pět měsíců. Ale proběhlo to všechno tak nějak standardně. Ze začátku byla příprava na samotné ME trochu těžší, ale zhruba na turnaji v Maďarsku se to zlomilo. Hrály jsme dobré zápasy, pěkný volejbal. Nakoplo nás to a teď se cítíme dobře.“

Takže jedete do Plovdivu, dějiště vaší základní skupiny B, s vysokými ambicemi?

„Pořád jsme nohama na zemi, nechceme vyhlašovat přehnané ambice. Postup ze skupiny je první krok a co se bude dít dál je ve hvězdách. Ale budeme dělat maximum, abychom došly co nejdál.“

Na jaře se stanovil jasný cíl v podobě postupu na ME. Teď je tedy šance udělat další krok?

„Na minulý šampionát se nám v uvozovkách povedlo nepostoupit. Teď chceme potvrdit, že na ME patříme. A nejen to. Že dokážeme uhrát i nějaký lepší výsledek. Myslím, že náš tým na to má, ale bude záležet na aktuální formě. Nedokážu to odhadnout, je to ženský sport…“ (směje se)

Který ze soupeřů ve skupině budí největší respekt?

„Bude záležet, jak kdo načasoval formu, jak kdo přijede mentálně připravený. Ale v naší skupině bych favorizovala Bulharky, protože budou doma a navíc jsme proti nim měly tu čest hrát a není to příjemný soupeř. Polky a Němky patří mezi další favority naší skupiny, ale netroufnu si říct, kdo by měl být nejsilnější.“

Zbývajícími soupeři jsou Španělsko a Řecko. Považujete je za outsidery?

„Se Španělkami se nám už jednou zápas nepovedl, takže tam bude chuť jim to vrátit. Ani Řekyně nebudou snadný soupeř. Kdyby neuměly hrát volejbal, tak se tam nedostaly.“

Jak se podařilo vyladit týmovou chemii a jak velkou bude hrát roli?

„Týmová chemie je rozhodující. Můžete mít tým plný hvězd, ale když nebude hrát spolu, tak nikdy nebude předvádět dobré výkony. V ženských sportech je to alfa a omega. Co se týče našeho týmu, tak je vždycky prostor pro zlepšení, ale zažila jsem i mnohem horší sezony. Řekla bych, že tohle je jedna z nejlepších sezon z pohledu, jak si tým sedí. I proto doufám, že se nám povede hrát hezky.“

Ponorka se za celou dobu nedostavila?

„Nebudu lhát, že nevyskytla, ale řekla bych, že už je za námi. Myslím, že ani nejde, aby se nevyskytla během pěti měsíců. To bychom byly asi trochu nadlidi.“ (usmívá se)

Češky ve skupině ME

čtvrtek 19. 8: Španělsko – ČESKO (16.30)

pátek 20. 8.: ČESKO – Německo (16.30)

sobota 21. 8.: ČESKO – Polsko (16.30)

pondělí 23. 8.: Řecko – ČESKO (16.30)

úterý 24. 8.: Bulharsko – ČESKO (19.30)

Pozn.: Do osmifinále postupují první čtyři týmy.