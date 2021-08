Spičkový beachvolejbal opět v Praze: Perun a Dave i Hermannová s novou parťačkou

Ondřej Perušič a David Schweiner se po OH v Tokiu a ME představí na domácím turnaji v Praze • Pavel Mazáč (Sport)

Špičkový plážový volejbal se po šesti letech vrací do Prahy a při dvouhvězdičkovém turnaji Světové tour Beach Prague Open v pražském Beachklubu Ládví se fanouškům od čtvrtka do neděle předvedou i nešťastní hrdinové z Tokia. Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem jsou favority, Barbora Hermannová si při neúčasti Markéty Nausch-Slukové zahraje s Danielou Resovou.

Velký turnaj před českým publikem znamená pro Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera naději na euforické chvilky. V Ostravě se před dvěma lety i letos dostali do finále a teď mají před sebou podnik v Praze na Ládví.

„Domácí turnaje jsou pro nás vždycky něco speciálního, předchozí ročníky ostravských turnajů to dokázaly. V Praze jsme se ještě neukázali, takže se moc těšíme,“ líčí Schweiner. „Podpora je vždycky neskutečná. Druhá věc je naše nastavení, že nikoho, kdo tam přijde, naši rodinu, bychom neradi zklamali. To je hlavní motto, že chceme ukázat lidem, že můžeme zahrát tady, nejenom na zahraničních turnajích. A potom to s tou atmosférou jde samo.“

Česká dvojice má za sebou účast na mistrovství Evropy ve Vídni. V prvním turnaji po olympiádě, na níž strávil Perušič devět dní v izolaci kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, po porážce s Nizozemci Boermansem a De Grootem skončili ve čtvrtfinále.

„Určitě jsme chtěli výš, i navzdory té pauze jsme měli na to dojít do semifinále a bojovat o medaile,“ hodnotil Perušič. „Nemůžeme být úplně spokojení, na druhou stranu páté místo je základní cíl, s kterým jsme do toho šli. Je to pro nás druhé páté místo v řadě, doufám, že příště to prolomíme a medaili vybojujeme.“

Na pražském turnaji budou světové pětky jasnými favority. Dvouhvězdičkový turnaj Světové série je určen především začínajícím párům.

„Má za cíl medializovat volejbal a uvést nové, mladé hráče do World Tour. Mezinárodní obsazení je silné, máme se na to těšit,“ říká Vít Mařík, člen výboru volejbalového svazu.

Česko pošle do hlavního turnaje v každé kategorii čtyři páry, Perušiče se Schweinerem doplní Knobloch s Kittelem, Matyáš Džavoronok s Olivou a Šépka se Semerádem. V ženském turnaji budou hrát páry Kubíčková- Kvapilová, Kulhánková-Pospíšilová, Štochlová-Williams a Hermannová-Resová.

Zatímco její parťačka Markéta Nausch-Sluková se ještě zotavuje z nedávného onemocnění covidem, Barbora Hermannová v turnajích pokračuje. Minulý týden na ME ve Vídni se s Marií Sárou Štochlovou dostaly do osmifinále. V Praze se ukáže s Danielou Resovou, Štochlová se vrací do svého týmu k Martině Williams.

„Na mistrovství Evropy jsem byla náhradnice, Markéta nemohla z důvodů, co všichni známe. Byla jsem kontaktovaná Bárou a Simonem (koučem Nauschem – pozn. red.), jestli to chci zkusit,“ vysvětlila Štochlová. „Byla to domluva na ten určitý turnaj. Moje spoluhráčka je Martina Williams, na tyhle turnaje jsme se celou sezonu těšily a připravovaly spolu.

Beach Prague Open začíná čtvrteční kvalifikací, v pátek jsou na programu zápasy ve skupinách, v sobotu startuje play-off a v neděli se hrají semifinále a finále. Vstup do areálu je zdarma.

„Za sebe mám cíl, nejenom, aby se lidi koukli, ale aby mohli něco dělat,“ líčí Michal Novotný, předseda Beachklubu Ládví. „Děti si můžou zkusit beach volejbal, judo, turnaj v mini volejbale. Rád bych pozval celé rodiny, aby přišli a zkusili si ať beach volejbal, nebo další sporty.“