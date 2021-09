Zpruzení Slovinci. Nechutnalo jim to a nám pomohli fanoušci, zářil Vašina

Do úřadujících vicemistrů Evropy bušili čeští volejbalisté bez bázně a hany. Na úvod evropského šampionátu v Ostravě senzačně skolili Slovinsko 3:1 (24, 18, -14, 19) . „Vůbec jim to nechutnalo, na některých hráčích to bylo i vidět,“ všimnul si blokař Adam Zajíček. „Byli zpruzení, že jim to nelepí a nejde jim to. To nám hrálo do karet.“ Kromě zkušených bomberů Jana Hadravy (10 útočných bodů) a Jana Galabova (12) se blýsknul teprve dvaadvacetiletý smečař Lukáš Vašina, který v útoku nasbíral 11 bodů. „Překvapili jsme je, vždyť jsme porazili jednoho z favoritů na evropský trůn,“ těšilo Vašinu.

S čím jste šli do zahajovacího duelu?

„S co největší bojovností, to se nám myslím povedlo. Ne že bychom do zápasu šli s tím, že je můžeme potrápit. Ale šli jsme do toho s tím, že můžeme i vyhrát. Každý má 50 procent šanci na výhru.“

Slovinci nebyli až tak dominantní, zaskočili jste je?

„Ve třetím setu jsme my polevili na přihrávce a udělali jsme strašně moc nevynucených chyb. Jsem strašně rád, že se to ve čtvrtém setu změnilo a zase jsme začali hrát, co dva sety před tím.“

Byli jste po prohraném setu v klidu, nebo byly nervy?

„Myslím, že nikdo z nás nebyl nervózní, každý jsme šli balon po balonu. A když jsme vedli 2:1, tak jsme to chtěli doklepat a vyhrát. Nechtěli jsme jít do tiebreaku.“

Útočnou sílu jste měli rozloženou, byli jste pro soupeře nečitelní?

„Kuba Janouch výborně rozdával balony, měl skvělou distribuci přihrávek. Za to díky. A úplně bych zapomněl na fanoušky. Byli skvělí! Strašně jim děkujeme za podporu. Doufám, že stejná, ne-li lepší, bude i v sobotu. Moc velké díky. Velkou zásluhu na výhře mají i naši fanoušci.“

Dalo se zase rychle zvyknout na fanoušky a atmosféru?

„Určitě. Prvních pět balonů bylo nervózních, přece jenom, člověk rok a půl před diváky nehrál. Bylo to trošku nervóznější, ale pak se do toho člověk dostane. Jak nám fandili před koronavirem, tak fandili znovu. Jejich podpora byla úžasná, i oni mají velkou zásluhu na výhře nad Slovinci.“

Slyšet byli, i když nemůže být vyprodáno a v ochozech nakonec bylo 2425?

„Je to škoda, že nemůže být vyprodaná hala, atmosféra by byla ještě lepší. I když tady byly zhruba tři tisíce, tak diváci vytvořili skvělou atmosféru a byli náramně slyšet. Mají velkou zásluhu na výhře.“

Porazili jste vicemistry, v sobotu vás čeká Bělorusko (od 19 hodin), nepodceníte jej?

„Je to turnaj. I když jsme vyhráli, musíme tento zápas hodit za hlavu. Podívat se na nějaká videa s Bělorusy, je nový den. Na první výhru musíme zase rychle zapomenout.“