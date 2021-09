Bělorusko - Česko 3:1. Nechytli jsme začátek, litují volejbalisté

Jakub Janouch a Adam Zajíček v úvodním zápase ME proti Slovinsku • ČTK/Pryček Vladimír

Čeští volejbalisté nastupují k prvnímu duelu na ME v Ostravě proti Slovinsku • ČTK/Pryček Vladimír

Český volejbalista Adam Zajíček se raduje z bodu v úvodním zápase ME proti Slovinsku • ČTK/Pryček Vladimír

Jan Hadrava v akci v zápase proti Slovinsku na ME volejbalistů v Ostravě • ČTK / Pryček Vladimír

Lukáš Vašina a Jan Galabov bojují v poli při zápase proti Slovincům na úvod ME volejbalistů v Ostravě • ČTK / Pryček Vladimír

Maskot ME volejbalsitů 2021, veverka Ace v akci při zápase Česko - Slovinsko • ČTK / Pryček Vladimír

Ostravská aréna byla na první český zápas na ME volejbalistů slušně zaplněná a vytvořila parádní kulisu • ČTK / Pryček Vladimír

Česká radost po triumfu nad Slovinskem v úvodním zápase ME volejbalistů v Ostravě • ČTK / Pryček Vladimír

Na úvodní senzaci evropského šampionátu v Ostravě čeští volejbalisté nenavázali. Po překvapivé výhře nad favorizovaným Slovinskem (3:1) padli s Běloruskem 1:3 (-20, 19, -21, -19). „Věřili jsme si na ně, ale nevstoupili jsme do zápasu úplně ideálně, nechytli jsme tempo a lauf, který jsme měli proti Slovincům,“ komentoval univerzál Michal Finger. „Prostě nepovedený zápas.“ V neděli Češi hrají proti Bulharsku (16).

Žili, neustále se povzbuzovali se, bojovali. Na Bělorusko ovšem čeští volejbalisté neměli. Soupeř byl tentokrát lepší ve všech herních činnostech. Ve skupině B tak bez prohry zůstávají pouze Italové a Bulhaři, kteří zatím odehráli jen jeden zápas. Češi, Slovinci a Bělorusové mají po jedné výhře a prohře. Bez bodu je po dvou duelech Černá Hora.

První podání Lukáše Vašiny do sítě jako by předznamenalo úvodní set. Češi se v něm nemohli o nic opřít. Slabší byli na příjmu, v útocích se jim nedařilo bodovat. Buď pálili mimo běloruské bloky do autů, nebo je nedokázali prolomit. Ani v poli se jim nedařilo chytat tolik míčů, jako proti Slovinsku. Nezvykle se trápil matador Jan Hadrava.

„Každý jsme klíčový hráč, potřebujeme hrát jako tým, je nás na hřišti šest,“ reagoval Michal Finger. „Každý musí přidat svůj um, to jsme neudělali. Ani z lavičky jsme moc nepomohli. Celkově to bylo takové rozbité, moc jsme si nepřihrávali, honili to vysokými balony a proti vysokým blokům Bělorusů se hrálo špatně.“

Nad sítí byli soupeři lepší. „Skáčou, jsou vysoko, ale už jsme proti nim odehráli několik zápasů, tak bychom je měli mít načtené a očekávat, jak asi mohou proti nám nastoupit,“ mrzelo Fingera. „Nepovedlo se nám to, nehráli jsme hru, jakou bychom chtěli. Doufám, že v následujících zápasech to bude lepší, protože kdybychom takhle zahráli proti komukoliv, tak je šance malá.“

Ve druhém setu Češi zlepšili servis, v útoku se chytil alespoň Lukáš Vašina. Ten byl nezastavitelný, z jedenácti útoků dokázal složit šest bodů. Postupně se k němu přidal i Jan Galabov, místy Michal Finger. Ale stačilo to pouze na zisk druhého setu. „Byly tam momenty, které vypadaly nadějně, bohužel nesetrvaly moc dlouho,“ pokrčil rameny Finger. „Musíme si z toho vzít ponaučení a vyvarovat se chyb.“

Bělorusové byli kompaktnější. Lepší především v útoku. České bloky se jim dařilo překonávat, ve třetím i čtvrtém setu byli od začátku ve vedení, hráli v klidu. Čechům nepomohlo ani krátké prostřídání Luboše Bartůňka na nahrávce. Větší změny pak udělal trenér Jiří Novák ve čtvrtém setu. Na hřiště poslal smečaře Adama Bartoše s blokařem Josefem Polákem, ale ani to Bělorusy nezastavilo.

V neděli na Čechy čekají Bulhaři, jedni z favoritů skupiny B. Na úvod po boji porazili Černou Horu 3:0. „Mají trochu generační obměnu, ale furt jsou to takoví ranaři,“ upozorňuje kapitán Jakub Janouch. „Moc se s tím nepářou a mlátí do balonu. Další těžký zápas.“

Bilance jedné výhry a jedné prohry je podle Fingera stále solidně hratelná. Z šestičlenné skupiny postupují čtyři týmy. „Bulhaři jsou těžcí, musíme vyhrát minimálně dva zápasy, aby postupová matematika zafungovala. Do každého zápasu musíme jít naplno a uvidíme, co se stane. Když do toho dáme maximum, tak výsledek přece musí přijít.“