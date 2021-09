ONLINE: Česko - Itálie. Volejbalisté hrají poslední zápas ve skupině ME

Čeští volejbalisté již s jistotou postupu do osmifinále ME dnes zakončuji ostravskou skupinu B duelem proti suverénním Italům. Šestinásobní kontinentální šampioni v dosavadních čtyřech zápasech v Ostravar Areně ztratili jediný set a půjdou do play off z prvního místa. Zápas začíná v 19:00, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz!