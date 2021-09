Čeští lvi mají hlad. Zase jako outsideři, ukončí dvacet let čekání?

Poslední zápas evropského šampionátu v Ostravar Aréně. Poslední šance pro české fanoušky vidět a podpořit české lvy v senzačním tažení, než se šampionát na semifinále a finále přesune do polských Katovic. Po olympijských šampionech je tady další lahůdka. Slovinsko - úřadující vicemistři Evropy a devátý tým světového žebříčku. Pro srovnání, Češi jsou v rankingu na 31. místě. Pořád jsou ale hladoví a s postupem do osmičky se spokojit nechtějí.

Ve skupině Slovince překvapili (3:1). I po šokující demolici vítězů z Tokia jsou ale Češi znovu v rolích outsiderů. Nadšená parta trenérů Jiřího Nováka a Martina Kopa je odhodlaná vzdorovat. A zapsat se do historie. Vždyť v semifinále mistrovství Evropy byl český výběr naposledy před dvaceti lety. V Ostravě.

Byl u toho i Miloslav Javůrek. Stejně jako trenér Jiří Novák patřil v roce 2001 do výběru, který až v boji o bronz podlehl Rusku 2:3. Vítězství nad Francií pro něho bylo extrémně emotivní. Javůrek má i francouzské občanství, devět sezon hrál za tým z Beauvais. „Když vezmu potenciál našich hráčů, tak ho v zápase proti Francii naplnili na 120 procent. Nezapomenutelné!“

Javůrek se neubránil úsměvu při reakcích z Francie. „Během zápasu mi kamarádi psali, jak to v televizi komentátoři glosovali,“ popisuje. „Prý je v Ostravě podle nich špatně vidět, při nadhozu hráče osvětlují blbá světla. Když to jde, tak reprezentanty vynášejí do nebes. Když to nejde, snaží se najít chyby jinde.“

Připouští, že Francouzi český výběr podcenili. „Kluci předvedli strhující výkon a oni nečekali, že proti nim bude hrát soupeř, který bude takhle vzdorovat. Sice o nás věděli, ale nepřipouštěli si takovou sílu,“ míní Javůrek. „Navíc mají za sebou náročné léto, ve Světové lize se dostali daleko, vyhráli olympiádu. Došla jim šťáva, neměli takový hlad. Střetli se s týmem, který výhře věřil od prvního bodu a byl tlačený neskutečnou halou.“

Proti Slovincům to bude nejenom podle Javůrka zase o kousek náročnější. „Od porážky s námi v základní skupině se jen zlepšují,“ připomněl manažer českého týmu. „V přípravě na mistrovství Evropy je postihly covidové problémy, měli chaotickou přípravu, nyní jsou znovu v plné síle.“

Trenéři i hráči si to uvědomují velmi dobře. „Další těžký zápas, jede se znovu od nuly. Musíme k tomu přistoupit tak, že oni jsou favorité a my musíme makat,“ má jasno smečař Adam Bartoš. I proto byly oslavy nečekaného triumfu nad Francií velmi střízlivé. Žádné divoké juchání, trenéři takřka okamžitě začali přípravu na Slovince.

„Máme nepsané pravidlo, že si výhru užíváme jen jednu hodinu. Stejně tak hodinu rozebíráme prohru,“ líčí Javůrek. „Ale pak se jede dál a soustředíme se na dalšího soupeře.“

Jedním z významných faktorů dosavadního úspěchu je podle hráčů i manažera také motivační projev trenéra Jiřího Nováka. Už po postupu ze základní skupiny jasně naznačil, že s tímto výsledkem se nehodlá spokojit. „Hráčům říkal, že tím rozhodně splněno není,“ přiblížil Javůrek. „Turnaj si veřejnost rozhodně nezapamatuje tím, že jsme se probojovali do osmifinále ze základní skupiny. Když tohle kluci slyšeli, tak jsem viděl, že se s tím ztotožnili.“ Proti Francii to bylo jednoznačně vidět. Češi věří, že i proti Slovinsku. „Trenéři tento tým skvěle namotivovali a kluci dostali hlad,“ dodal Miloslav Javůrek.