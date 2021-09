INSIDER o volejbalovém ME: Extáze v Ostravě, jak pomáhají fanoušci?

Zatímco se olympijští vítězové z Francie musí vyrovnávat s osmifinálovou blamáží, český výběr může dál snít o tom, že alespoň vyrovná evropské semifinále z let 1999 a 2001. Volejbalové senzaci se v pořadu INSIDER věnuje redaktor deníku Sport Květoslav Šimek, který informuje čtenáře přímo z ostravské arény. Moderuje Martin Pešout. Co stojí za formou českého týmu a jak důležitá je osoba kouče Jiřího Nováka? To se dozvíte ve videu.