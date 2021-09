Hadrava: Chceme se zapsat do historie. Kritika Francouzů? Jejich volba

Avizovali jste, že slavit budete maximálně hodinu po zápase. Povedlo se to?

„Senzace to je, ale prostor na slavení není. Hrajeme už ve středu proti dalšímu týmu, který pomýšlí na medaili. I když jsme porazili Francouze, olympijské vítěze, tak musíme být nohama na zemi. I kluci to říkali, ve skupině jsme porazili Slovince a vzápětí prohráli s Běloruskem. Pokud chceme, aby to byla opravdu senzace, tak to chce znovu předvést minimálně stejný, bojovný a kolektivní výkon.“

Má český tým na postup do semifinále?

„Věřím, že ano. S Francií jsme se vrátili do zápasu v koncovce, měla dva setboly. Pak jsme poprvé slavili mečbol, hra se ale vracela zpátky, to nebyl vůbec jednoduchý moment. V hlavě jsme to ustáli. Mohlo to tým úplně vyhodit z rytmu, mohlo nás to stát set, zápas... Jsem rád, že jsme to ustáli a dokázali, že umíme hrát s týmy světového formátu. Byl bych rád, kdybychom na to navázali.“

Francouzům se nelíbila světla v Ostravar Aréně, prý byli po olympiádě unavení. Co na to říkáte?

„Upřímně, to je každého věc. Měli jsme výhodu, že jsme skupinu hráli v hale a oni cestovali (z Tallinu), neměli tolik času se sžít. Takhle to bylo. A program si sami zvolili. Že přijeli s týmem, který hrál olympiádu, to je jejich věc. Vymlouvat se, že byli fyzicky unavení, to můžou. Ale taky mohli vzít mladý tým jako Italové. Byla to jejich volba.“

Skvěle na turnaji hrají i mladí čeští hráči, jak se vám líbí jejich výkony?

„Je super, že máme talentované kluky. Chtěl bych, aby se nám zadařilo, kluky by to mohlo katapultovat do světa. Mohli by nabrat zkušenosti v zahraničí, mohly by po nich sáhnout dobré týmy. To by bylo strašně fajn. Tahle zkušenost by pak zase pomohla nároďáku. Doufám, že se to povede a předvedeme ve čtvrtfinále ještě lepší volejbal. Jen musíme být nohama na zemi. Slovince jsme měli ve skupině, překvapili jsme je, budou už vědět, do čeho jdou. Nesmíme se vzdávat, i kdyby to bylo v určitých momentech nepříznivé. Furt spolu a makat.“

Slovinci měli v přípravě problémy s covidem, mohlo jim to rozjezd ovlivnit? Zvedají se?

„Jestli to tak bylo, mohlo je to ovlivnit. Na druhou stranu, když budeme hrát dobře, můžeme na turnaji potrápit každého. Když budeme hrát srdcem, můžeme v Ostravě skončit s hlavou vztyčenou. A kdybychom se radovali z vítězství, byla by to ještě větší bomba.“

Jste jedním z šesti pamětníků senzačního postupu v osmifinále přes Francii na ME 2017 v Katovicích. Vrátily se vám vzpomínky?

„Částečně ano. Pak jsme prohráli s Německem 1:3, tak doufám, že tady podobnost končí. (usmívá se) Chceme se zapsat do historie a rád se do Katovic vrátím.“