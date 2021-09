Posílení Lvi chtějí medaili. Moník si z ME dovezl památku na hvězdu soka

Kostru celku budou tvořit i dva členové úspěšného reprezentačního týmu z nedávného evropského šampionátu – nahrávač Jakub Janouch a libero Milan Moník. Tým přes léto posílil, do Prahy dorazili také ukrajinský blokař Valerii Todua a Kanaďan Fynn McCarthy.

„Lvi mají velké ambice. Chtěl jsem zkusit něco nového, poznat nové lidi, hrát v jiném prostředí. Líbí se mi přístup všech i zázemí. Jsem tu moc spokojený,“ sdělil Todua. Ani on by nechtěl končit nejbližší ročník bez cenného kovu. „Musíme dřít. Na medaile má v extralize minimálně pět týmů – České Budějovice, Liberec, Karlovy Vary, Kladno a my. Všichni mají výborné hráče. Bude záležet na tom, kdo se lépe psychicky i fyzicky připraví. Bude to boj,“ prohlásil Ukrajinec.

„Všichni výborně zapadli. Kádr jsme rozšířili o vysokou kvalitu. Máme absolutně vyrovnané a zastupitelné hráče na všech postech,“ pochvaloval si trenér Pomr.

Další nový člen Lvů Moník se ještě vrátil k vydařenému šampionátu v Ostravě. „Fanoušci nás neskutečně hnali. Užíval jsem si každou sekundu na hřišti,“ prohlásilo libero.

Z vítězného utkání proti Francii si odnesl dres Jenii Grebennikova. „Mám ho za nejlepší libero na světě. Přišel jsem za ním a v pohodě mi ho daroval, to jsem byl úplně nadšený,“ zářil Moník. Volejbalisté doufají, že se vydařený evropský šampionát promítne i do návštěvnosti domácí soutěže. Po zápasech Lvů budou ceny nejlepším hráčům utkání předávat patroni duelů pocházející ze sportovního, kulturního či podnikatelského světa. „Chceme, aby to pro lidi byla show,“ dodal Pomr.

První zápas Lvy čeká v úterý v moderní Unyp areně proti Ostravě.