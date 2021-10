Volejbalová sezona jede: Výkon půjde nahoru, když pustíme emoce, ví Janouch

„Jsem tady pro to, že chci vyhrávat. Máme na to, ale musíme být soudní – kvalitních konkurentů je víc. Přesto věřím, že budeme silnější než v minulé sezoně a nějakou medaili získáme,“ prohlásil reprezentační nahrávač, který si zavzpomínal i na nedávné vystoupení na domácím mistrovství Evropy.

Jakube, podařilo se vám společně s Milanem Moníkem přenést lauf z ME na klubovou scénu do týmu Lvů?

„Máme typy hráčů, kteří v sobě mají emoce. Věřím tomu, že do haly budou chodit i ve větším počtu diváci, kteří nás poženou. Kdybychom na Evropě hráli bez diváků, tak bychom se do takového varu a emocí nedostali. Pomáhá to hlavě a ta je pro volejbal strašně důležitá. Výkon a volejbalové věci půjdou nahoru, když do toho pustíme emoce.“

Jaké bylo, porazit olympijské vítěze z Francie?

„Ten zápas byl něco úžasného. Opět jsme po čtyřech letech na Evropě vyřadili Francouze. V té době ještě olympijští vítězové nebyli, ale měli za sebou vítězství ve Světové lize. Už před zápasem jsem proto říkal, že je to pro nás přijatelný soupeř, že na ně umíme zahrát. A společně s diváky, kteří nám před tím chyběli rok a půl v halách, to bylo něco úžasného. Hrozně moc jsme si to užili.“

Italové ve finále porazili Slovince. Je to důkaz, že jste se na turnaji potkali s tím nejsilnějším?

„Z toho můžeme vidět, že naše skupina byla těžká, i když Slovinci se teprve rozjížděli, protože měli po covidové pauze. V přípravě měli problémy a nemohli trénovat. Druhý zápas proti nám už z jejich strany vypadal jinak než ten první, což ovšem nesnižuje náš výkon. Italové přišli o dva tři hráče dlouhodobé základní sestavy. Semkli se a hráli jako tým. Měli to postavené kolem nahrávače Giannelliho, nejstarší z jejich kádru měl dvacet osm roků. Hrozně moc se mi líbilo, jak hráli.“

Budete na šampionát, který jste odehráli v ostravské hale, rádi vzpomínat?

„Šlo vidět, že je turnaj dobře připravený, byl o něj velký zájem. Ať už z řad novinářů, protože tolik času jsem na tiskovce ještě nikdy nestrávil. Z řad veřejnosti byl obrovský zájem o lístky, měl jsem v publiku rodinu i přátele. Od každého zápasu se návštěvnost stupňovala. Doufám, že jsme diváky bavili a oni nám pomáhali k výkonu, který byl někdy až za hranicemi našich možností.“

Do nového ročníku extraligy jste vstoupili vítězně. Jak důležitá byla první domácí výhra nad Ostravou?

„Vítězství ve třech setech je cenné. Šlo o první zápas, některé situace jsme neřešili s klidnou hlavou. Bylo to nervóznější. Víme, na čem pracovat a věřím, že se budeme stále zlepšovat.“

Trenér Tomáš Pomr vyhlásil, že se chcete prezentovat moderním a agresivním volejbalem. Co si pod tím představit z pohledu nahrávače?

„Moderní volejbal, to znamená, co se hraje dneska. Jsou tam nějaké prvky, které se objevily na mistrovství Evropy. Některé detaily jsme se už snažili aplikovat minulou sezonu. Co se týká agresivity, tak pro mě to jsou emoce na hřišti. Ukázat sebevědomý výkon, abychom jakémukoliv soupeři dali najevo, že jsme tady doma. Budeme bránit náš hrad, nechceme tady prohrávat. Nechceme naučit soupeře, aby tady vyhrávali.“

Bude trvat sehrávání kratší dobu než v minulé sezoně?

„Některé základní návyky se vstřebávají rychle. Kluky ve většině případů znám, a tak dlouho by to nemělo trvat dlouho. Měli bychom začít ukazovat výsledky už teď od začátku. Některé věci si musíme říct, jemné detaily mohou trvat až do Vánoc.“

Favorité v extralize zůstávají stejní jako v minulé sezoně?

„Mezi třemi největšími jsou Vary (VK Karlovarsko), které svůj tým možná ještě posílily. Budějovice jsou dlouhodobě na špičce. Liberec vyměnil deset hráčů oproti minulé sezoně, což je obrovský počet. Uvidíme, jak si to sedne. Někteří hráči jsou trošku neznámí, někteří jsou po zranění. Tolik k té silné trojce. A my už do toho nakukujeme také. Věřím, že náš tým bude v té trojce, potažmo čtyřce a budeme se prát, abychom měli co nejlepší umístění.“

Obhajujete čtvrté místo. Útočí se líp ze zadních pozic?

„Samozřejmě, že proti takovým týmům ano. Ale nerad bych jezdil do Varů nebo do Budějovic s tím, že to jedeme zkusit. My do toho musíme jít s tím, že chceme vyhrát. Stejně jak, jako jsme hráli třeba tady se Ziraatem (semifinále Challenge Cupu). Úplně jsme je zaskočili. Chtěli jsme vyhrát, i když jsme věděli, že papírově jsou lepší soupeř. Ten rozdíl byl ještě větší než s týmy z české ligy.“

Evropský pohár vám přinesl řadu zkušeností, ale taky komplikace s cestováním, že?

„Minulý rok s tím byla komplikace veliká, hlavně pro naše vedení, protože jsme uvízli v Lotyšsku. Po jednáních u zeleného stolu se rozhodlo, že postupujeme. Strávili jsme pár dní na hotelu, bylo to všechno nové. Ale myslím, že nás to posílilo, po zbytek evropské soutěže jsme předváděli super výkony. Takový výkon, co jsme předváděli v evropských soutěžích, si nejsem jistý, jestli jsme předvedli v české lize. Víme, že na to máme a je potřeba se k tomu trošičku vrátit. Uvědomit si, co jsme předváděli a stabilizovat to i v české extralize.“