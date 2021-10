Honba za Ligou mistrů. Karlovarsko přestavilo palubovku: Doma si věříme

Strastiplná cesta do hlavní fáze nejprestižnější evropské soutěže započala pro českého volejbalového mistra minulý týden na žhavé rumunské půdě pětisetovou porážkou. VK Karlovarsko ve středu v domácí odvetě proti Galati (18.00, PP ČT sport) chce udělat krok do 2. předkola Champions League. „Dojít až do základní části bude velice náročné. Musíme zvládnout tři předkola, která se navíc hrají v rychlém sledu,“ uvědomuje si manažer týmu Ondřej Hudeček.

K postupu přes úvodního soupeře svěřenci trenéra Jiřího Nováka potřebují vyhrát nad Galati 3:0 nebo 3:1, v případě vítězství 3:2 rozhodne zlatý set. „Dostali jsme hned na úvod kvalitní tým, který má zkušenosti s evropskými poháry. Galati vyhrává rumunskou soutěž. Hodnotím pozitivně, že tam kluci po náročném programu dokázali uhrát sety, což nám do domácí odvety dává naději,“ říká Hudeček.

Karlovarsko se v evropském poháru ukáže v domácím prostředí po více než roce a půl. Naposledy se představilo ve své hale na mezinárodní úrovni loni v březnu čtvrtfinále Vyzývacího poháru. V minulém ročníku Ligy mistrů se hrály skupiny kvůli koronaviru formou dvou turnajů. „Uvědomujeme si sílu našeho týmu v domácím prostředí. Já, celé vedení i hráči věříme v sílu kolektivu. Máme šanci na úspěch,“ burcuje tým Hudeček.

V případě postupu přes Galati by západočeský tým narazil na vítěze utkání Záhřebu s černohorským celkem Budva Volley. Postup do skupinové fáze Ligy mistrů si zajistí až celky z 3. kola a mezi elitní dvacítku se dostanou jen dva týmy.

„Všichni si přejeme dojít až do základní části, ale musíme si klást postupné cíle. Program pak bude obrovsky náročný. Když se bude postupovat, tak se hraje dvakrát v týdnu. Do toho ještě cestování,“ popisuje Hudeček kolotoč. „Teď hrajeme s Galati. Kluci měli tři dny na to, aby se zregenerovali, připravili se na to takticky. Potom nás čeká Příbram a pak se budeme připravovat na další kolo Ligy mistrů, nebo případný sestup do Poháru CEV.“

Volejbalisté Karlovarska, kteří mají ve svém středu i vytížené reprezentanty, navíc v úvodu sezony ještě nejsou optimálně sehraní. „Vždycky říkám, že dokonalé to bude až na konci play off,“ usmívá se Hudeček. „Ale nechceme se zařadit mezi týmy, které budou plakat. Víme, že na začátku sezony to nemůže být dokonalé. Snažíme se ale udělat vše pro úspěch.“

Karlovarsko už získalo první trofej sezony. „Superpohár kluci vyhráli, pak je ale hned čekal první venkovní zápas na Odoleně Vodě, kde to nikdy není snadné. Vzápětí jsme doma hráli opět s Libercem, který patří mezi top týmy. Den na to se jelo do Galati a pak jsme si hned dali Budějovice – reprízu minulého finále. A teď nás čeká důležitý zápas o postup,“ vypočítává Hudeček. „Je to náročné i po psychické stránce a moje starost je, aby kluci zůstali zdraví a ustáli to.“

Vedení klubu přiložilo ruku k dílu i při přestavbě palubovky pro potřeby Champions League. „Stavíme taraflex lehkou svépomocí, abychom ušetřili nějaké peníze, které pak budeme muset eventuálně vydat na dopravu,“ prozrazuje Hudeček. „Doufám, že zase přijde plná hala. Věřím, že kluci ucítí podporu a dovede nás to k vytouženému cíli.“