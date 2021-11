Liga mistrů bez výdělku. Benfiku překvapíme vizáží, směje se Hudeček

Volejbalisté Karlovarska stojí před poslední překážkou, která je dělí od další účasti v nejprestižnější klubové soutěži Evropy. Zatímco před rokem měli hlavní fázi jistou, nyní museli do kvalifikace. Po postupu přes rumunské Galati, chorvatský Záhřeb čeká českého mistra Benfica Lisabon. Úvodní zápas se hraje ve čtvrtek od 21 hodin v Portugalsku. „Z kluků cítím, že si dali do hlavy cíl postoupit do základní části Ligy mistrů,“ hlásí Ondřej Hudeček. Manažer klubu zároveň prozrazuje, s jakou vizáží vstoupí hráči na palubovku a proč je volejbalová Champions League záležitostí prestiže a nikoliv finančního zisku.

Užíváte si zatím úspěšné tažení předkoly Ligy mistrů?

„Obě kola byla napínavá, vždy se rozhodovalo v závěru a v obou případech jsme dokázali využít do syta domácího prostředí – v prvním zápase s Galati jsme vyhráli ve zlatém setu a ve druhém se Záhřebem jsme otočili nepříznivý vývoj z 0:2 na sety. Je pozitivní, že jsme přešli přes dva nelehké soupeře, i když jsou Ligou mistrů nepolíbené.“

Co očekáváte od soka v závěrečném předkole?

„Benfica Lisabon je oproti Záhřebu družstvo, které má v kádru spoustu zkušených hráčů, ať už z Brazílie nebo bývalých portugalských reprezentantů. Věkově je to velice zkušené družstvo a bude to opět hodně vyrovnané. Uvidíme, jaký přivezeme výsledek z Lisabonu.“

Očekáváte, že třetí krok bude nejtěžší?

„Ano, i pavouk byl tak postavený – my jsme byli nejvýše nasazení a postupně jsme se prokousávali k těm nejtěžším. Teď tam zůstali čtyři nejlepší, kteří mají eminentní zájem do základní části Ligy mistrů proniknout (druhou dvojici tvoří bulharský Hebar a řecký Olympiakos).“

Na startu sezony je tým v solidním zápřahu. Jak to hráči zvládají?

„Pro kluky je to obrovsky náročné. Musíme vzít v potaz, že půlka kádru se zúčastnila mistrovství Evropy. Po šampionátu kluci naskočili do klubu a jedou systémem dvou zápasů za týden, což je náročné na fyzičku, ale i na hlavu. Česká soutěž se vyrovnala, není jednoduchá a to se projevilo tím, že jsme momentálně dvakrát klopýtli (doma s Příbramí a Lvy Praha). Dá se říct, že Liga mistrů nese i tyhle následky.“

Mají to hráči v hlavně nastavené tak, že postup do Champions League je pro ně momentální priorita?

„Z kluků cítím, že si dali do hlavy cíl postoupit do základní části. Věřím, že v Lisabonu nechají všechno, i když mohou být trochu unavení. Ale máme široký kádr a kluci se o to poperou s maximálním nasazením.“

Jak náročná jsou předkola Ligy mistrů po organizační stránce?

„Jelikož v Karlových Varech není hala jen volejbalová, tak na každý zápas musíme vše připravit a po utkání vše zase rozložit. Nebýt všech dobrovolníků a lidí, kteří se motají kolem klubu, tak by to ani nebylo možné realizovat. Kdybychom si na to měli najmout nějakou externí firmou, tak se nedoplatíme. Všem, kteří nám pomáhají, bych chtěl poděkovat, protože bez nich by to nešlo. Pro Ligu mistrů platí nejvyšší kritéria, co se týče nároků na halu, lidi okolo, na přípravu... Na druhou stranu už v tom máme systém, a jelikož to napoprvé proběhlo bezproblémově, tak jedeme v zajetých kolejích.“

Co znamená boj o Ligu mistrů pro klubové finance?

„Jednou z velkých položek je cestování, které šlo kvůli covidu rapidně nahoru. Všechny lety týmu nebo rozhodčích a delegátů cenově obrovsky stouply. Náklady se nám vyšroubovaly tam, kde jsme ani nečekali. Pro všechny složky je to náročnější než hrát jen extraligu a nějaký jiný pohár. Ale my jsme si tuhle cestu vybrali, tak se jí chceme držet. Doufejme až do úspěšného konce.“

Proběhly nějaké sázky nebo hecovačky před odletem do Portugalska?

„Kluci jsou vyhecovaní dost. Teď začali držet Movember, takže všichni vypadají jak staří komoušové. (směje se) Možná tím soupeře překvapí, že budou vypadat jak trdla. Ale jinak ani nemůžu říct, že bychom klukům vypsali nějaké prémie, protože když postoupíme do základní části, tak to klub bude stát ještě víc a víc peněz. Tímhle stylem bohužel kluky motivovat nemůžeme.“

Mají motivaci v podobě sportovního cíle? V základní skupině by je čekali zvuční soupeři Berlín, Novi Sad a Petrohrad.

„Spousta kluků chce jít ještě i do zahraničí, jsou tady i reprezentanti, pro které bude odměna, když se zase objeví v elitní soutěži. Pokud se tam probojují takhle složitou cestou, tak to bude mít pro ně i pro klub vysoký kredit.“

Volejbalový svět se s tím fotbalovým v ohledech Ligy mistrů diametrálně liší, že?

„Není to tak, jak si můžou někteří fanoušci myslet, že když se probojujete do základní části, tak máte vystaráno na tři roky dopředu, protože za televizní práva dostanete obrovský balík. Evropská federace určité peníze jako prémie za účast v základní části vypíše, ale tyhle odměny schroustne jen přihláška do soutěže. Prize money od federace vycházejí nula k nule. Je to jen, dá se říct, taková dobročinná akce klubu, kterou se každý rok vydáváme.“ (usmívá se)

Do jaké fáze byste museli postoupit, aby se vám Liga mistrů finančně vyplatila?

„Asi bychom ji museli vyhrát. (směje se) Kéž by se to stalo, ale je to opravdu složité, týmy jsou neskutečně našlapané... Ale jakákoliv výhra v základní části zajistí přece jen vyšší prémie a dá se z toho uhradit třeba cesta do Ruska. Tohle je zkrátka jen prestiž a sportovní stránka, pro které to klub dělá. Finanční faktor je bohužel záporný.“

Ve středu vám odletem do Lisabonu začíná hodně náročný týden. Co všechno absolvujete?

„Zápas v Lisabonu se přesunul na čtvrtek kvůli televiznímu přenosu (ČT sport nabídne záznam v pátek v 0.00 a přímý přenos na webu). Hned jak se vrátíme, tak na letišti přesedáme do dodávek a přesouváme se do Zlína, kde v sobotu odehrajeme zápas. Pak se vrátíme, kluci v neděli trochu vyklepou nohy a ve středu nás bude čekat rozhodující zápas na domácí půdě.“