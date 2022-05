Bára a Sára: Chceme hrát energický, hezký volejbal. I na mistrovství světa

Jak jste se cítily na kurtu?

Hermannová: „V tomto elitním turnaji nejsme nasazené, na body bychom se do hlavní soutěže nedostaly, takže to pro náš nový tým byl úctyhodný výkon. Proti Brazilkám, které spolu hrají dlouho. Myslím, že v prvním setu jsme je hezky potrápily až do koncovky. Škoda nějakých dvou chybiček, mohly jsme možná uhrát jeden set. Na začátek to byl proti těžkému soupeři dobrý výkon. Máme před sebou ještě dva mače, kde si můžeme spravit náladu.“

Je reálné si náladu proti dalším soupeřkám zlepšit?

Hermannová: „Každý máme nějaké číslo u jména, ale nemyslím si, že to vypovídá o tom, jaká je aktuální forma toho týmu. Dvanáct nasazených do hlavní soutěže je opravdu top! Nebudeme mít jednoduché se dostat ze skupiny.“

Štochlová: „Moc se těším na další zápasy. Každý uhraný balon na centrkurtu doma je skvělý.“

S jakými očekáváními jste do Ostravy přijely?

Hermannová: „Přijely jsme z Turecka, kde jsme hrály hezký volejbal (5. místo). Takový, jaký bychom rády hrály i nadále. Měl hezkou, bojovnou, energickou a silnou tendenci. To bychom rády ukázaly i v Ostravě. Jaký výsledek nám to přinese, to úplně neřeknu, protože tady je světová elita a máme to těžké. Za normálních okolností bychom hrály kvalifikaci. Jsme rády, že si proti těmto holkám můžeme zahrát a sbírat zkušenosti.“

Štochlová: „Barča to řekla výborně. Hrozně rády bychom zopakovaly výkony, které jsme předváděly v Turecku, abychom to proti elitním týmům a před domácím publikem ukázaly.“

Na čem musíte pracovat?

Hermannová: „Jsme spolu půl roku, máme spolu odehraných pět turnajů, takže tam je spousta práce. My jsme dvě blokařky, které se střídají na bloku i v poli. Je vidět, že polařské zákroky ještě nejsou v krvi. Je to o spíš štěstí, když něco ubráníme, čapneme.“

Dvojic, co se střídají na bloku a v poli moc není, jak vám to funguje?

Štochlová: „Myslím, že dobrý. V Turecku na turnaji se ukázalo, že to je na dobré cestě. Musíme trénovat, trénovat. A tohle je nejlepší trénink, hrát proti nejlepším týmům.“

Mohla by to být i vaše síla?

Hermannová: „Přesně. My jsme každá jiný typ blokařky. Maruška je rychlejší, přes síť má střechu. Já jsem pomalejší blokařka, objevím se tam vždycky, když už to nikdo nečeká, takže to může být pro nás zbraň proti útočnicím.“

Povedlo se vám postoupit na mistrovství světa, zvedlo vám to sebevědomí?

Hermannová: „Určitě, my jsme měly poslední možný turnaj, na kterém jsme mohly uhrát nějaký výsledek. A zahrály jsme tam výborně. Setřásly jsme ze sebe takové to malé, nervózní přání, abychom se na mistrovství světa dostaly. Po půl roce trénování, ani ne, jsme na mistrovství světa! To je úžasný výsledek.“

Paříž 2024 je vás olympijský sen?

Hermannová: (usměje se) „Je to hlavní cíl tady tohoto seskupení. Ale Paříž je ještě daleko.

Štochlová: „Ano, souhlasím.“

Ostrava se posunula do elitní kategorie mezi devět nejvýznamnějších turnajů na světě. Co je tady tak specifického?

Hermannová: „Zázemí. Ostravské železárny jsou tak atypický jev, že si to každý sportovec a volejbalista vryje do hlavy, jak je to tady úžasná akce. I organizace je výborná. A hlavně fanoušci, kteří se zapojují do hry, umí ocenit hezký volejbal, nebojí se zařvat, zatleskat. Tohle beachvolejbalisté opravdu ocení, protože jsou země, třeba teď Turecko, kde jsme neslyšeli jediné zatleskání při výměně. To bylo smutné. Sice tam fanoušci byli, ale vlastně nebyli.“