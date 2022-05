Čeští mladíci (17 a 20 let) v Ostravě na písku sahali po senzaci

Jednomu je teprve sedmnáct let, druhému dvacet. Na turnaji světové série J&T Banka Ostrava Beach Pro hráli vůbec poprvé, přesto Kryštof Jan Oliva s Tadeášem Trousilem dokázali v kvalifikaci potrápit čtrnáctý tým světového žebříčku Christopher McHugh - Paul Burnett z Austrálie. S nejvýše nasazeným párem kvalifikace, který se na minulém turnaji v Turecku probil až do finále, padli čeští mladíci po vyrovnaném boji 0:2 (-19, -18).

Skvělá práce v poli, několik úspěšných bloků a řada efektních útoků. Čeští mladíci v Ostravě zahráli jako zkušení mazáci. „Bohužel jsme v obou setech udělali pár chyb, to rozhodlo,“ pokrčil rameny Tadeáš Trousil. „Trošku jsme se i hádali v obraně, ale byl to náš první zápas spolu, nemáme za co stydět.“

To vůbec. Oliva s Trousilem svojí hrou i dramatickým vývojem obou setů bavili fanoušky. Zkušenějších rivalů se nebáli. „Víme, že dokážou zahrát i horší zápasy, to byl jeden z nich,“ komentoval Trousil. „Možná byli i unavení z přeletu, z Turecka přiletěli teprve včera a neměli moc času na regeneraci. My jsme toho bohužel nevyužili.“

I tak si svůj první velký duel na světové scéně mezi dospělými užili. Loučili se s úsměvy a vztyčenou hlavou. „Super atmosféra, skvělá,“ ocenil podporu fanoušků sedmnáctiletý Oliva, který se plážovému volejbalu věnuje teprve dva roky. Proti Austranaům se blýsknul dvanácti útočnými body, třemi bloky a jedním esem. „Bohužel jsme tady dohráli. Ale zahrát si na světové akci bylo super. Teď budeme fandit a držet palce ostatním.“

Srdnatý boj v kvalifikaci předvedly také Anna Pospíšilová s Martinou Williamsovou, které spolu také teprve začínají. Německým soupeřkám Müllerová - Tillmannová podlehly 0:2 (-19, -15). „Byl to teprve náš třetí společný zápas, sehráváme se,“ podotkla Williamsová. „Bereme to pozitivně, nemáme toho spolu tolik odehráno, natrénováno. Nebylo to úplně špatné.“