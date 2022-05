Hlavou do kolene, odvrácené mečboly. Češi rozparádili Ostravu, ale padli

Pět mečbolů v dramatickém tiebreaku odvrátili, sehráli řadu parádních míčů. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem rozparádili ostravské publikum, Perušič při jedné obětavé výměně narazil hlavou do kolene brazilského soupeře. Do světového turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro ovšem Češi vstoupili prohrou. S brazilským párem Renato – Vitor Felipe padli po tuhém boji 1:2 (17, -17, -19). Sami nevyužili jeden mečbol.

;„Škoda, šancí vyhrát jsme měli dost, bohužel jsme je nevyužili,“ komentoval David Schweiner. „Měli jsme hodně nevynucených chyb, na které se snažíme klást důraz. To jsou detaily, které rozhodují. I dnes v tiebreaku rozhodly. Mrzí nás to, ale musíme to hodit za hlavu a snažit se z toho ponaučit do dalších zápasů.“

V tiebreaku jste prohrávali už 0:4, bylo těžké ztrátu dotahovat?

Perušič: „Bylo to těžké, trochu se ale projevilo domácí publikum. Přece jenom se daleko snáz dotahuje, když vám všichni kolem fandí. Zkusili jsme trochu víc přiriskovat servis, díky čemuž se nám nakonec povedlo srovnat skóre před koncem. Už to bylo o pár detailech. Nechci říct o štěstí, ale o pár míčích, které jsme my vyřešili hůř a oni líp.“

Odvrátili jste pět mečbolů, dá se alespoň z toho vzít pozitivní energie do dalších bojů?

Perušič: „Já myslím, že jo. Určitě pozitivní je, že jsme se dokázali vrátit z nepříznivého stavu 0:4 a že jsme dokázali ustát několik těžkých okamžiků v závěru. Ale samozřejmě, radši bychom odcházeli s vítězstvím. Nezbývá, než dvakrát vyhrát a pak věřit, že skupina bude zamotaná.“

Ondřeji, ve druhém setu jste měl pod sítí nepříjemnou srážku se soupeřem. Co se stalo?

Perušič: „Snažil jsem se dostihnout míč, nekoukal jsem příliš před sebe. Brazilský blokař se tam přesunoval a já už pohyb nestihl zabrzdit. Hlavou jsem mu narazil do kolene, ale žádná extrémně těžká srážka to nebyla. Lekl jsem se, trochu si cvakl zubama, to bylo všechno. Nic dramatického, neovlivnilo to průběh zápasu.“

Docela foukalo, vítr nedělal problémy?

Schweiner: „Na centru se to točí trošku, jedna strana byla trošičku lepší a Brazilci z ní vytěžili více. Podařilo se jim víc zatlačit servis. Nezbývá, než jim pogratulovat a poučit se.“

S Brazilci jste v tomto složení hráli poprvé, překvapili vás něčím?

Perušič: „Ani ne. Taktika, kterou trenéři postavili, fungovala, pokud jsme ji byli schopni dodržovat. Myslím, že z toho, co jsme měli nakoukané, nepřišlo nic, s čím bychom neměli počítat. Problém byl ve dvou věcech. Jedna v tom, že se mně nedařilo dodržovat taktické pokyny, co se týče hry v poli. A za druhé jsme je nezatlačili servisem, jak jsme měli.“

Z kvalifikace postoupili Gavira s Herrerou, zkušení borci. Co na ně říkáte?

Schweiner: „Už víc než dekádu předvádí, že jsou opravdu nejlepší tým na světě. Kvalifikovali se přes Švédy, kteří vyhráli poslední turnaj. I po dvanácti letech společného hraní dokazují, že jsou výborní.“