„Klacky“ z nebe Češi chytali. Sami podáním málem zabili Brazilce

„Musím říct, že jsme byli na jeho servis moc dobře připravení od trenéra,“ pochvaloval si pečlivou přípravu David Schweiner. „Věděli jsme o všech typech jeho podání.“ Perušič podotknul, že vysoká podání se jejich kouč Andrea Tomatis také na tréninku snažil napodobit. „Takže tady možná na trubkách v areálu Dolních Vítkovic najdete balóny, jak to zkoušel,“ zasmál se Schweiner. „Carambula nás nepřekvapil, tohle hraje dlouhodobě a je v tom dobrý. My naštěstí na příjmu odehráli dobrý zápas a zvládli jsme to.“

S netradičním podáním uspět italský borec jen jednou. Trefil se mezi Perušiče se Schweinerem. Sám jich pak šest napálil mimo hřiště. Jinak mu Češi podání v pohodě sbírali. „Umí s tím velmi dobře pracovat ve větru,“ připomněl Perušič. „Na to jsme si museli zvyknout, odhad na míč je takový těžší. Druhá věc, co není na první pohled tak patrná, je změna rytmu. Proti standardnímu, rychlejšímu podání, zejména na základní čáře, tohle může příjem trošku rozhodit.“

To připouští i Carambula, kterému se díky unikátnímu servisu přezdívá Mr. Skyball. „Je to podání, které používám k tomu, abych soupeře dostal z rytmu,“ přitakal zkušený Ital. „Je to součást mé hry, protože je to jiné a lidé proti tomu ve skutečnosti moc netrénují. Pro mě je to naprosto přirozený pohyb. Vím, že chci dát míč nahoru. Cítím vítr a pak nechám míč a své tělo pracovat. Všechno je to úplně přirozené. A pravda je, že se to i líbí fanouškům, tak to používám.“

Perušič se Schweinerem si vysoký servis na tréninku také občas vyzkoušejí. „Se střídavými úspěchy,“ usmál se Perušič. „Řekněme, že naše procento úspěšnost je poměrně nízké. Co se týče třeba jen trefení areálu...“ dodal Schweiner.

„David si to zkoušel ve středu na Varenské při rozcvičce a málem zabil našeho soupeře z Brazílie,“ smál se Perušič. „A to byl na kurtu, který byl za námi a ještě vlevo. Řekněme, že bychom na takové podání potřebovali kurt všude okolo sebe, abychom ho mohli dávat dlouhodoběji.“

V unikátním prostředí Dolních Vítkovic nebyl Carambula se svými skybally až tak úspěšný. Přitom foukalo dost. „Zkouší různé rotace, a když hodně fouká, třeba z boku, tak v tu chvíli umí servis opravdu vystřelit,“ uznale přikývnul Perušič.

„Viděli jsme to mnohokrát,“ dodává. „Pořád mám v hlavě jednu výměnu v Číně, kdy servis vystřelil bokem opravdu skoro mimo anténu, letělo to třeba pět sedm metrů mimo hřiště. Francouz si stoupnul na lajnu, dal bagr a servis mu zahučel pod ruce na lajnu. Opravdu s tím umí dobře pracovat. Dělá to roky. I tady bylo vidět, že je neskutečně technicky nadaný. Možná nejšikovnější hráč, co teď na Tour je.“