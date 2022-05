Čechům pršel postupový déšť: Zlepšili jsme všechno. Zítra proti Katařanům

Ze všech stran slyší, že tentokrát už v Ostravě konečně vyhrají. Jenže konkurence je proti předchozím třem ročníkům ještě našlapanější. Pro srovnání, Pablo Herrera a Adrian Gavira ze Španělska, vítězové z roku 2018, se letos museli do hlavní soutěže prokousávat z kvalifikace. Aby v ní po prvních dvou výhrách sahali po postupu z prvního místa. To jim ale sebrali právě Perušič se Schweinerem, vyhráli 2:0 (12, 17).

„Že můžeme nepostoupit ze skupiny, jsme si letos uvědomovali víc, než kdy jindy,“ přiznal Perušič. „V elitní šestnáctce jsou všechny zápasy extrémně vyrovnané, což jsme viděli. Je pravda, že před turnajem jsme si vysloužili spoustu pozitivních vět ve smyslu – tak letos už to konečně vyhrajete. Což je optimismus, který bych rád měl. Ale nejsem si tím úplně jistý...“

Faktem je, že čeští bombarďáci se zlepšovali zápas od zápasu. Proti Španělům se v dešti a chladu vyšvihli k parádním výkonům. Perušič byl skvělý v poli, Schweiner vystavěl hráz na síti. A oba skvěle útočili. Chytře i razantně.

„Co jsme zlepšili?“ pousmál se Schweiner. „Vzhledem k tomu, jak jsme hráli ty předchozí dva zápasy, tak se nejedná jen o jednu činnost. Bylo jich hodně.“ Na což pohotově reagoval Perušič: „Bylo těžké být ještě horší...“ Schweiner souhlasně přikývnul. „Jsme rádi, že jsme se zlepšili. A doufám, že se nám tento výkon podaří v sobotu zopakovat. Kdybychom chtěli, aby to bylo ještě lepší, to už bychom asi chtěli moc.“

V klíčové bitvě jim pomohlo i počasí. V dešti se oba cítili mnohem „komfortněji“ než Španělé. „Přiznám se, že ne úplně déšť, ale tohle chladnější počasí mám mnohem radši než sluníčko a teplo,“ glosoval David Schweiner. „Čili jsem si paradoxně asi vybral špatný sport... Ale radši prostě hraju v těchto podmínkách.“ Perušič s tím souhlasí. „Proti jižnějším státům jsme trošku podmínkami zocelenější. Zároveň si myslím, že tam hrály roli i věk a únava, protože oni už měli po kvalifikaci v nohách čtyři zápasy.“

Ambice a plány pro další fázi turnaje zůstávají stejné. „Náš hlavní cíl v Ostravě je každoročně hrát dobrý beachvolejbal. Aby se to divákům líbilo, abychom se předvedli před domácím publikem,“ přitakal Perušič. „To se nám zatím, myslím, povedlo. Byť výkony, zejména ze začátku turnaje, nebyly úplně ideální. Nechtěli jsme hned vypadnout. Naopak, rádi bychom diváky nalákali na sobotní play off s účastí českého páru. To pro nás byla velká motivace, protože tenhle turnaj máme strašně rádi a doufáme, že se v něm udržíme, co nejdéle.“

Dalším českým párům se to nepovedlo. Byť i talentovaní Jakub Šépka a Tomáš Semerád předvedli parádní boj. „Čím větší počet zápasů uhrajeme na takové úrovni, tím více se můžeme posunout,“ pochvaloval si Semerád. „Pro nás to byl v každém směru přínos, dobrá zkušenost.“

Podobně turnaj vnímaly i Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou, které se teprve sehrávají. V Ostravě sice neurvaly ani jeden set, ale neměly k němu v každém zápase daleko. „Kurňa škoda!“ reagovala Hermannová, která v roce 2018 ostravský turnaj vyhrála s Markétou Nausch-Slukovou. „V každém setu jsme měly šanci ho ukradnout, bohužel se nám to nepovedlo. Je to o tréninku a sehrání se v nějakých momentech, kdy jsme se třeba málem srazily. Je to ještě takové začátečnické chybování, hůl nad tím nezlomíme.“

Podobně to vnímá i Marie-Sára Štochlová. „V každém zápase jsme předvedly horší, i dobré věci. Naší předností by měla být bojovnost a to, že se nevzdáváme,“ podotkla. „Nepodařilo se nám tady sice uhrát ani set, ale i tak z toho mám dobrý pocit. A těším se na další zápasy.“