Famózní Perun a Dave! Chceme dvě česká finále, fandí hokejistům

Jaká byla bitva s Katařany?

Schweiner: „Jako vždycky proti nim. Většinou v prvním setu dostaneme po papuli a pak začínáme hrát lépe. (usmívá se) Věděli jsme, že v prvním setu hrají takový volejbal, že se jim dá těžko konkurovat a že musíme vydržet až do konce, být trpěliví. Tentokrát se nám podařilo s vyrovnanou hrou přijít i ve třetím setu, díky tomu jsme vyhráli. Drželi jsme si vysoká procenta na side outu (ztrátě), to nám pomohlo vyhrát.“

Katařané jsou atletičtí, skvělí na síti, výborní v poli. Jak je třeba proti takovému týmu hrát?

Perušič: „Těch cest a věcí, na které se musíme zaměřit, je několik. Jedna z nich je určitě kvalitní podání, protože Katařani jsou velice atletičtí a velmi těžko se brání. Hlavně, když mají dobře přihráno. Nicméně je to tým, jehož kvalita útoku jde poměrně výrazně dolů ve chvíli, kdy nejsou v ideální situaci. To byl první cíl. Ten druhý je naše dobrá a trpělivá ztráta, což rozhodlo, protože proti takovému týmu je potřeba zůstat v klidu. Neustále se držet na rozdíl jednoho dvou bodů a trpělivě čekat na svou šanci. Tu pak využít.“

Servisem jste si hodně pomohli, souhlasí?

Schweiner: „Nám beztak nic jiného nezbylo. Kdybychom podávali jednoduše, tak by nám to vraceli na hlavu úplně stejně, jako to dělali v osmdesáti procentech případů. Tím, že se nám v nějakých momentech podařilo zatlačit servis, tak z toho pramenily buď jejich chyby, nebo naše jednodušší obrana. Asi to byl klíč, společně s dobrou ztrátou.“

Cherif a Ahmed jsou bronzoví z olympiády v Tokiu, nakolik vám v rozjezdu sezony pomůže tak cenný skalp?

Schweiner: „Cenný skalp to určitě je. Od minulého roku předvádí neuvěřitelné výkony, ani je nejde unavit. Do každého zápasu jdou naplno a je těžké proti nim hrát. Občas mi připadá, že jsou tam tři a ne dva. Pomohlo nám znovu i prostředí a nižší teploty. Z Kataru jsou zvyklí na padesátky a tady jsou tak patnáctky.“ (usmívá se)

V semifinále váš čeká opět španělské duo Herrera, Gavira. Jaký čekáte zápas?

Perušič: „Určitě to bude hodně odlišný zápas než v pátek. Jsou velmi zkušení, takže včerejší porážka je nijak zvlášť nezasáhla. Budou dobře připraveni. Nicméně doufám, že před domácími diváky vybojujeme účast ve finále.“

Hokej vám uteče, jak tipujete semifinále proti Kanadě?

Schweiner: „V kolik začíná hokej? V 17.20? Tak to budeme asi v polovině rozcvičky, takže se budeme potit společně s klukama.“

Perušič: „Počkej, já se tak dlouho nebudu rozvičovat, já už jsem starší pán.“ (usmívá se)

Schweiner: „Budeme držet palce. Nechci tipovat proti klukům, doufám, že vyhrajeme.“

Perušič: „Já nemám tip, spíš přání. Abychom měli českou účast ve finále v obou sportech.“