Perun a Dave vyzvou zlaté z Tokia! V Ostravě hrají třetí finále

Klíčová bitva o finále? Nic podobného Perušič se Schweinerem ještě nezažili. Zkušený španělský pár Pablo Herrera a Adrian Gavira porazili 2:0, nicméně druhý set urvali až 36:34! Proměnili desátý mečbol, šest setbolů soupeřům odvrátili.

Do superdramatické koncovky se vešlo Perušičovo divoce tancující prasátko na hraně sítě (21:20) i Schweinerovo fair play gesto (31:30).

„Opravdu, nic takového jsme nezažili,“ nevěřícně kroutil hlavou David Schweiner. „Nevím, jestli bohužel, nebo bohudík, ale jsem rád, že jsme to vyhráli, protože Španělé delších setů zažívají hodně. Většinou vítězně, o to je to cennější.“

Díky čemu jste dramatickou koncovku urvali?

Perušič: „Je to i otázka štěstí, jednoho dvou míčů. Za to, že jsme dokázali koncovku tak dlouho hrát, patří dík divákům. Odvrátili jsme několik setbolů, skóre se přelévalo ze strany na stranu, v koncových balonech jsme se střídali. Obě strany se snažily riskovat servis, přitlačit soupeře. Nám to na konci naštěstí vyšlo.“

Ondřeji, za stavu 21:20 vaše podání divoce tančilo na hraně sítě. Tlačil jste míč očima?

Perušič: „Tam už jsem opravdu věřil! Bylo to zajímavé. V takové chvíli se snažíte riskovat servis a snažit se ho urvat.“

Schweiner: „Já, kdybych to viděl, tak jsem i foukal.“

Vy jste pro změnu, Davide, za stavu 31:30 přiznal lehkou teč. Automaticky, máte to tak nastavené? Dělá se to na okruhu?

Schweiner: „Můžu mluvit jen za sebe a já se snažím vždycky přiznávat. Samozřejmě, některé teče na síti člověk necítí, ale od toho je tam rozhodčí. Ale když cítím, že tečuju balon nebo síť, tak se vždycky přiznám. Přál bych si, aby to bylo u každého. Ale najdou se tací, kteří rádi zatají.“

Vrací se vám to někdy? Nebo vrátí?

Schweiner: „Nevím, můžeme v to doufat.“ (usměje se)

Perušič: „Já myslím, že se to vrací už teď. Zejména s týmem, s jakým máme tak dobré vztahy. Španělé by udělali to samé pro nás.“

V Ostravě jste ve finále potřetí za sebou ve finále, čím to je?

Schweiner: (ukazuje na ochozy) „Neuvěřitelné! Je to támhle tou obrovskou věcí pro několik tisíc diváků a diváky vevnitř.“

Perušič: „Opravdu se nám tady hraje dobře. Jsou týmy, které to spíš svazuje. Cítí očekávání a tlak, že se všichni koukají. A když se nedaří, tak to všichni vidí. Nám možná pomohlo, že jsme do Ostravy jeli na první turnaj (2018) jako tým, který neměl co ztratit a mohl jenom překvapit. Jako mladí kluci, když tady hráli letos. Od té doby je naše mentální nastavení stejné. Užíváme si každý zápas na centrkurtu a chceme hrát dobře. Pokud to stačí na finále, super. Pokud to stačí na čtvrtfinále, taky super. Přidaná motivace je v tom, že si to chceme před takovým davem prodloužit o další zápas.“

Uměli byste se zorientovat na kurtu číslo 2?

Schweiner: „No, doufám, že nás na kurt dva nikdy nepošlou. (usmívá se) Slyšel jsem, že se tam vítr hodně točí, večer je tam šero. Přece jenom, od tmavých trubek se moc světla neodráží, tak doufáme, že tam nikdy neskončíme.“

Perušič: „A hlavně tam Španělé každého vypráskali 2:0... Takže radši na centru.“

Ve finále vás čekají Norové Mol a Sorum, co k nim říct?

Schweiner: „Není těžšího soupeře do finále. Norové dlouhodobě předvádějí, že jejich hra je stabilní, obrana nekompromisní. V čele s Andersem Molem na bloku. Bude těžké přes něj přejít.“

Perušič: „Jestli je ale někde šance, tak v Ostravě! Protože lepší turnaj pro nás asi není.“

ZÁPASY O BRONZ

12.00: Heidrichová/Vergéová-Dépréová (Švýc.) – Hüberliová/Brunnerová (Švýc.)

13.00 : Herrera/Gavira (Špa.) – Brouwer/Meeuwsen (Niz.)

FINÁLE

16.00: Talita/Rebecca (Braz.) – Müllerová/Tillmannová (Něm.)

17.00: PERUŠIČ/SCHWEINER – Mol/Sorum (Dán.)