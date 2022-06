Tři výhry, pak konec. Schweiner a Perušič jsou z MS zklamaní: Obří neúspěch

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner prohráli na mistrovství světa v Římě v 1. kole play off s Brazilci Renatem a Vitorem Felipem 1:2 po setech 21:18, 15:21 a 13:15 a obsadili dělené 17. místo. Šestý nasazený pár, který ve skupině vyhrál všechny tři zápasy, zopakoval výsledek z předchozího MS v Hamburku.

„Jak už plyne z nasazení nebo z předchozích zápasů, je to pro nás obrovský neúspěch a velké zklamání. Ambice jsme měli daleko vyšší. Asi jsme měli trochu smůlu na los, na druhou stranu tenhle tým bychom s dobrým výkonem měli porazit, a my jsme ho dnes nepředvedli,“ uvedl pro ČTK Perušič.

„Před 14 dny v Ostravě jsme s Brazilci prohráli 19:21 v tie-breaku, ale přestože ten výsledek vypadá stejně, průběh byl diametrálně odlišný. Zatímco v Ostravě jsme měli vyhrát, dneska jsme si vyhrát nezasloužili,“ dodal sedmadvacetiletý český polař.

Perušič se Schweinerem získali ve velkém vedru vyrovnaný první set díky tříbodové šňůře za stavu 13:13, od které si udržovali náskok až do konce. Ve druhé sadě se českým jedničkám nedařilo zastavit útoky soupeře ani na bloku, ani v poli a Brazilci bez větších potíží vyrovnali.

„První set jsme ještě zvládli, po dobrém začátku jsme dokázali vedení udržet až do konce, i když to od nás nebyl žádný super výkon. Ve druhém Brazilci přitlačili podáním zejména mne a já jsem si vybral jednu dvě hluché pasáže, kdy jsem nebyl schopný odztrátovat. Tím se Brazilci dostali až do pětibodového vedení, které už jsme nebyli schopní stáhnout,“ řekl Perušič.

V tie-breaku získali jako první drobný náskok dvanáctí nasazení Renato s Vitorem Felipem, ale Češi i díky Perušičově esu vyrovnali. Vzápětí pomohla Brazilcům při servisu páska, následně Schweinerův blok dopadl těsně vedle a Jihoameričané si čtyřmi body v řadě vypracovali pět mečbolů. Češi sice dokázali čtyři odvrátit, avšak poslední proměnil Vitor Felipe nekompromisní smečí.

„Rozhodlo pár míčů okolo stavu 6:8 až 9:11. Nevyužili jsme několik příležitostí srovnat skóre, hned na to následovala naše špatná pasáž, kdy jsme Brazilcům v podstatě darovali pětibodový rozdíl. Ten se nám sice podařilo stáhnout na rozdíl jednoho bodu, ale Brazilci si nakonec vítězství už pohlídali. Proti tak kvalitnímu týmu se takovýhle rozdíl v tie-breaku neotáčí,“ prohlásil Perušič.

Perušič se Schweinerem nenavážou na stříbro ze špičkově obsazeného květnového turnaje Beach Pro Tour v Ostravě. Na svém druhém světovém šampionátu měli za cíl postup do čtvrtfinále.

„Je to další z vrcholných turnajů, kde jsme po dobrém začátku nezvládli klíčový zápas. Loučit se 17. místem poté, co jsme vyhráli tři zápasy a jeden těsně prohráli v tie-breaku, je trochu hořký. Na druhou stranu podmínky byly pro všechny týmy stejné, a my jsme se s nimi nepopasovali dobře, což se na takovémhle turnaji neodpouští. V srpnu nás čeká mistrovství Evropy jako druhý vrchol sezony. Tam bychom rádi usilovali o daleko vyšší příčky než tady,“ zhodnotil šampionát Perušič.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Římě:

Muži - play off, 1. kolo:

Renato, Vitor Felipe (12-Braz.) - Perušič, Schweiner (6-ČR) 2:1 (-18, 15, 13).