Los ME ve volejbale 2023: muže čeká hvězdné Polsko, ženy odveta s Tureckem

Z fleku by se mohly živit jako modelky. • Mária Rušinová

Čeští volejbalisté narazí v základní skupině mistrovství Evropy 2023 na hvězdné Poláky, kteří ovládli světové šampionáty v letech 2014 a 2018 a letos získali stříbro. Základní skupinu C odehrají ve Skopje. Jejich reprezentační kolegyně mají ve skupině obhájkyně bronzových medailí Turkyně, kterým loni podlehly v osmifinále ME. Budou hrát skupinu C v Düsseldorfu.