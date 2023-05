Hadrava vyhlíží finále Ligy mistrů. Mohli jsme to odehrát v Polsku, smál se

Bude usilovat o svůj premiérový triumf v Lize mistrů. V sobotu tým Jana Hadravy Jastrzebski Wegiel vyzve rivaly a obhájce trofeje z Kedzierzynu-Kožle. Polské celky nastoupí v sobotu v italském Turíně (20.30 živě ČT sport Plus) a očekává se vyrovnaná bitva. „Dokázali jsme je porazit ve finále polské ligy, chceme to zopakovat,“ vyhlásil český reprezentační univerzál.

Napětí před finále Champions League je znát, Jana Hadravu však pobavil i jeden moment při cestování na jih. „Se soupeři jsme se potkali na letišti. V týmu jsme vtipkovali, že můžeme hrát v Polsku a nemusíme cestovat do Itálie,“ smál se.

Před více než deseti lety sledoval v Praze Final Four a říkal si, že takové sportovní události se chce jednou také účastnit. Tehdy byl v akci Martin Lébl, nyní bude o nejprestižnější klubovou trofej bojovat právě Hadrava.

„Je ovšem škoda, že už to není koncept Final Four, teď se hraje Superfinále. Přitom turnajový formát měl své kouzlo, sjely se na víkend nejlepší týmy Evropy. Naplno se hrálo také o třetí místo. Teď semifinalista vypadává a nemá za to nic,“ uvažoval Hadrava, který je druhým rokem v polském Jastrzebski Wegiel.

Podle českého volejbalisty kvalita polské ligy stále stoupá. „Poslední výsledky ze tří let to ukazují. Myslím, že špička v Polsku je už srovnatelná s tou v Itálii, ne-li lepší,“ řekl Hadrava. Několik let hrál i v polském Olštýnu a jednu sezonu působil v italské Civitanově.

V minulém roce patřil Hadrava k jednomu z tahounů Jastrzebski, v aktuálním ročníku do zápasů tolik nenastupuje, spíše je v pozici střídajícího univerzála. A to očekává také v sobotu při finále Ligy mistrů.

Přednost totiž v týmu úřadujících polských šampionátů dostává Francouz Stephen Boyer. „Odehrál většinu zápasů v lize a pak v play-off, takže neočekávám, že nastoupím do finále. Jedině když nebude mít svůj den a to už by muselo jít hodně do tuhého,“ byl realistický Hadrava.

„Teď to ale není o tom, kdo je na hřišti nebo ne, přeci jen je to poslední klubový zápas sezony a navíc finále Champions League, takže jde o to jakkoliv vyhrát,“ líčil.

Jastrzebski ve finále polské ligy jednoznačně přetlačilo Kedzierzyn-Kožle, kterému povolilo v celé sérii jen jednu sadu. Jak tento výkon zopakovat i na evropské scéně?

„Klíčové bude, abychom měli důrazný servis a kvalitní příjem. To nám v předchozích zápasech zaručovalo, že jsme jejich kvalitní útok ubránili. Dále se musíme vyvarovat dlouhých prostojů v jedné rotaci a ztrátovat hned napoprvé nebo na druhý pokus,“ vyhlížel Hadrava velké finále.