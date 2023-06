Znovu o medaile! Perun a Dave čarovali: Dokonalost? To je daleko

„Extrémně náročný zápas po mentální i fyzické stránce,“ oddechl si David Schweiner po čtvrtfinále „Věděli jsme, že Francouzi hrají dobře a jsou opravdu nepříjemný tým. Byť nejsou tak fyzičtí, jsou opravdu šikovní a měli od začátku poměrně dobrý taktický plán. My samozřejmě měli mnohem lepší taktický plán a díky němu jsme vyhráli. Až ve druhém setu bylo trochu vidět, že francouzskému polaři došly síly. Zatímco našemu polaři rozhodně nedošly, ten je nabitý i na zítřek!“

Ondřej Perušič se po parťákově pochvale usmíval. V průběhu turnaje sám mluvil o tom, že aktuálně nejlepším polařem světa je David Ahman ze Švédska. Už nějaký čas mu však právě Perušič šlape na paty. Skvěle čte hru, je hbitý a v obraně dokáže zahrát neskutečné míče. Pořád platí, že nejlepší na světě je Ahman?

„Pořád,“ usmál se Perušič. „Samozřejmě, dnes se mi zápas povedl, ale nedá se z toho usuzovat nějaká obecná rovina. David Ahman je podle mě teď nejlepší polař na světě. Já bych se asi zařadil do skupinky pronásledovatelů. Ale pořád mám velké výkyvy.“

Proti Francouzům Perušič na kurtu v poli doslova létal. Měl i zdánlivě ztracené míče, z ochozů se snášel jeden potlesk a křik za druhým. „To proto, že David je teď o rok starší. Takže je na mě vyvíjen tlak jako na mladšího, který by měl hýřit energií...“

I David Schweiner měl na síti řadu parádních akcí. Smečí i bloků. O dokonalém zápase by ovšem Češi nemluvili. „K dokonalosti to mělo daleko,“ hlásil kriticky Schweiner. „Ano, byli jsme poměrně efektivní v obraně, ale co se týče ztráty, tak ta dobrá nebyla. Začínalo to od příjmu, který nebyl ideální. A z toho pak plynul slabší útok. Naštěstí Francouzi byli mnohem horší na ztrátě než my.“

Na kritické notě byli i přes vítězství Perušič se Schweinerem i vzhledem k dalšímu duelu. V semifinále je čekají norští bombarďáci Anders Mol a Christian Sörum. Na minulém turnaji v Brazílii je Češi ve finále porazili. Vůbec poprvé v kariéře.

„Je dobré, že jsme si v Brazílii ověřili, že jsme schopni s nějakým vynikajícím výkonem je porazit,“ přitakal Perušič. „Bylo to vůbec poprvé po osmi porážkách. Bylo by krásné na to navázat. Na druhou stranu se bavíme o jednom z nejlepších týmů, který kdy vůbec tento sport hrál! Bude to extrémně těžké. Asi to není tým, který bychom najednou měli porážet pravidelně, ale před takovou kulisou a na místě, kde se nám daří, kde hrajeme dobře, si myslím, že podmínky na překvapení favoritů jsou.“

Takticky a herně se prý ovšem překvapit vzájemně moc nemohou. „V Brazílii rozhodlo, že jsme ve třetím setu hodně zariskovali,“ připomněl Ondřej Perušič. „A vyšlo to. Jeden z důvodů, proč jsou Norové výjimeční, že v důležitých okamžicích, v těžkých koncovkách, jsou schopni hru o úroveň zvýšit. To je pro nás znamení, že když budeme v těžké situaci, nemůžeme čekat, co předvedou. Musíme se snažit předvést něco my.“

David Schweiner s tím souhlasí. A těší se na bitvu s nejlepším blokařem světa. Kterým je, nejenom podle českých borců, právě Anders Mol. Jestli mu Schweiner šlape na paty? „To zdaleka ne,“ pousmál se. „Teď mu na paty nešlape nikdo. Je Anders Mol, pak dlouho nic a pak je nějaká skupinka blokařů, jimž se občas daří méně, občas více. Kdyby mi tam zítra padlo víc bloků, než se podaří jemu, tak by to znamenalo, že máme poměrně vysoké šance. A rozhodně bych si nestěžoval.“