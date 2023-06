Epická bitva! Perun s Davem budou hrát o bronz: Diváci si medaili zaslouží

Jak vám taková pochvala od světových soupeřů zní?

Schweiner: „Oni jsou hodní. (usmívá se) Jsme dobří kamarádi, kdyby neřekli něco takového před našim publikem, tak to ve finále budou mít těžké. Poměrně často spolu trénujeme, vztah mezi námi je dobrý. Myslím, že semifinále si takový zápas zasloužilo. Pro diváky to bylo určitě skvělé, pro nás čtyři na kurtu hrozně těžké. Byl to vyrovnaný zápas až do poloviny tie-breaku, kdy Norové ukázali svoje kvality a zasloužili si vyhrát.“

Byli skoro bezchybní, souhlasíte?

Perušič: „Je to tak. Proti nim to není jednoduché nikdy. Téměř nechybovali a neustále nás dostávali pod tlak dobrým podáním, takže mentální tlak byl velký. Věděli jsme, že jakoukoliv chybu potrestají a že musíme předvést nejlepší výkon. To se nám v prvním setu povedlo i s přispěním skvělé divácké kulisy. Nicméně ve druhém a třetím setu jsme tahali za kratší konec a Norové zaslouženě vyhráli.“

Síly nedocházely?

Schweiner: „Myslím, že před takovým publikem a na takovém turnaji, byť je dlouhý, síly nedochází. Máme poslední zápas, do něj dáme vše zbylé. Holt Norové si zápas zasloužili, je to jeden z nejlepších týmů, co kdy byl. Prohrát s nimi není ostuda, musíme zkoušet dál. Doufám, že to nebude trvat dalších osm porážek, než je zase porazíme.“

V brazilské Uberlandii jste Nory ve finále porazili. Dá se srovnávat s ostravským semifinále?

Perušič: „První set byl z hlediska kvality od nás lepší, než celý zápas v Uberlandii. Na druhou stranu, Norové daleko lépe ztrátovali. V obraně nepředvedli nic, na co bychom nebyli připraveni. Dobře podávali, Anders Mol na bloku je velký postrach. Rozhodovala výrazně lepší ztráta ve druhém a třetím setu z jejich strany. V Uberlandii, i když skóre místy bylo dost podobné, jsme rozhodně měli více šancí utočit na bod. Tady tolik šancí útočit nebylo.“

Ukázali Norové, že každý míčem zvyšují a posunují úroveň?

Schweiner: „Je to tak, vždycky ještě zařadí dvojku. V tie-breaku opravdu nechybovali. Anders párkrát zablokoval a to je pak těžké. Musíte zahrát stoprocentní výkon, aby se vůbec povedlo jim přiblížit. A možná je porazit.“

Na bloky to bylo poměrně vyrovnané 6:10, nicméně Mol blokoval v klíčových momentech...

Schweiner: „Nebylo to úplně o blocích, bylo to spíše o ztrátě a my jsme se na tu naši poměrně dost nadřeli. Občas jsme ji uhráli až napodruhé, nebo napotřetí, kdežto Christian ve druhé půlce zápasu už to odehrával napoprvé. To je hrozná úleva a pomoc. Tam trochu rozhodovaly i síly.“

Co norská „prasátka“ v úvodu druhého setu?

Schweiner: „To k tomu patří. I my cíleně na servisu míříme mezi zadní čáru a síť. Balony o pásku jsou, nechci říkat naučené, ale člověk do toho prostoru míří. Není to úplně štěstí. Dá se to trénovat, zvyšovat pravděpodobnost, že trefíte pásku. Spíš tam byl problém z naší strany, že už jsme na prasátko nestačili zareagovat.“

V Ostravě jste byli jednou čtvrtí, třikrát stříbrní. Vždy jste se loučili prohrou v posledním zápase. Asi nebude problém najít motivaci tohle otočit, souhlasí?

Perušič: „Určitě! Už před turnajem jsme říkali, že diváci i organizátoři si medaili zaslouží. To jsme ještě nevěděli, že k ní budeme mít tahle blízko. Moc rádi bychom ji minimálně lidem, kteří turnaj dělají, získali. Jestli se to povede, nebo ne, to se dozvíme odpoledne.“