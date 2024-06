Evropské volby? Perušič běžel na poštu, reprezentantky si zanadávaly

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mají na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě jistý postup do play off • ČTK / Sznapka Petr

Zvládnout světově obsazený turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro, kde je každá hodinka ve stínu a chladu dobrá, a k tomu stihnout i volby do Evropského parlamentu? Z elitních českých beachvolejbalistů se k volebním urnám dostal pouze Ondřej Perušič. Ale měl co dělat. Pro objednaný voličský průkaz musel běžet na poštu.

Volby do Evropského parlamentu probíhaly v pátek a v sobotu. V pátek byly volební místnosti otevřené do 22 hodin, v sobotu se zavíraly ve 14 hodin. Z šesti českých reprezentantů, kteří se z hlavní části turnaje probojovali do elitní dvanáctky, stihnul hlasovat pouze Ondřej Perušič.

„Skrze svoji identitu občana jsem si objednal voličský průkaz, ale zapomněl jsem, že se vydává do vlastních rukou,“ popisoval úřadující mistr světa. „Takže mi ho z hotelu doručili přímo na hlavní ostravskou poštu...“

Volební průkaz si ovšem Perušič na poště vyzvednout stihnul. Pomohlo mu i to, že jim s Davidem Schweinerem v pátečním programu nečekaně odpadl jeden plánovaný zápas. „Na poště jsem si průkaz vyzvedl a v pátek večer, i díky tomu, že jsme neměli žádný zápasový program, jsem poctivě odběhl splnit svou občanskou povinnost.“

Původně to měl v plánu i David Schweiner. „Jenže jsem to nestihnul,“ pokrčil rameny. „Já totiž včera trochu marodil. Dostal jsem teplotu a tak jsem u voleb nakonec nebyl.“

Volby nestihli ani Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem. „Bohužel,“ glosoval Sedlák. „Naše veškeré volno padlo na přípravu, odpočinek, taktiku a soustředění se na zápasy. Tímto se omlouváme všem, kteří volit šli. Také jsme chtěli podpořit dobrou věc. Tak doufáme, že naše dva hlasy nebudou zlomové.“

U voleb nakonec nebyla ani Barbora Hermannová. Sice se narodila v Ostravě, ale trvalé bydliště už má psané v Praze. „Přiznám se, hloupě jsem to nechala na poslední chvíli a už jsem si v Praze nebyla vyzvednout voličský průkaz, bohužel,“ omlouvala se Hermannová. „Mrzí mě to, ale voličský průkaz nemám, no.“

Stejně dopadla i Marie-Sára Štochlová. „Zanadávaly jsme si hned první den,“ doplnila svoji parťačku. „Že jsme to nestihly vyřešit, že jsme volby podcenily. Je to naše občanská povinnost, trošku jsme to prokaučovaly.“