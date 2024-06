České týmy v Ostravě končí. Vypadli i mistři Perušič se Schweinerem

„Němci teď jsou hodně ve fazoně, na posledních třech turnajích byli pokaždé na pódiu, nebo v semifinále,“ pokrčil rameny Ondřej Perušič. „Je to tým, který je opravdu velmi siný a směrem k olympiádě se každým turnajem ještě lepší. Nicméně je to první zápas, který jsme s nimi z šesti prohráli. Samozřejmě to mrzí, protože jsme si na ně věřili.“

V úvodní sadě Němci i díky čtyřem esům a třem blokům 210 centimetrů vysokého Ehlerse získali až sedmibodový náskok. Perušič se Schweinerem sice v zaplněné aréně mohutně dotahovali, ale set ukončilo další německé „prasátko“.

Druhý rozhodla málo vídaná osmibodová šňůra českých mistrů světa od nepříznivého stavu 11:13. V tie-breaku Ehlers s Wicklerem utekli na 12:8 a zápas už dovedli k vítězství. Perušiče se Schweinerem porazily turnajové sedmičky na šestý pokus poprvé.

Ve třetí sadě za stavu 6:6 nepřiznal Wickler jasnou teč do autu. „Já to radši nechci hodnotit, ať si to vyhodnotí on sám,“ glosoval Schweiner. „My se k tomu přiznáváme. On před celou arénou ne. Nejsem si jistý, zda mu to tady v Ostravě prospěje. Aby na něj příští zápas nepřiletělo plné pivo.“

Na jeden neregulérní míč se Češi nevymlouvali. „Já respektuju, že to hráč nechá na rozhodčím, přeji si, aby to tak nebylo, abychom šli příkladem směrem k lidem i mimo kurt,“ říkal Perušič. „Myslím, že hráč takové extratřídy jako Wickler, by mohl jít více příkladem, přiznat takovou věc. Víme, že Němci to tak mají, nesmíme se tím nechat rozhodit a nemůžeme to po něm ani chtít.“

Podle Perušiče by měli být hráči obecně férovější. „Tenhle problém jsme měli i v Paříži s Ehlersem v tie-breaku. Částečně je to chyba nás hráčů, měli bychom ctít hodnoty fair play, ne každý to dělá. Je to ale i jeden z mnoha apelů, že tento sport potřebuje challenge, potřebuje video rozhodčího, který je schopen tyto situace přezkoumat a zpětně zvrátit.“

Zároveň připustil, že jeden míč jim zápas neprohrál. „Nebudeme to rozmazávat. V tie-breaku jsme měli mnoho šancí vyhrát i bez této teče. Je jen naše chyba, že jsme zápas nevyhráli. Nedá se říct, že by to tento moment zlomil a prohráli jsme kvůli tomu. Němci byli o něco lepší a vyhrát si zasloužili.“

Hermannová se Štochlovou podlehly favorizovým Brazilkám 0:2. S Anou Patrícií a Dudou, světovými jedničkami, ovšem sehrály velmi slušnou bitvu. „Jsou nasazené jedničky z nějakého důvodu, jsou konstantní, stabilní,“ líčila Hermannová. „Dokazují svými výsledky, že na top patří. Myslím si, že jsme měly trošičku smůlu, že jsme na ně narazily v tomhle kole, protože ony prohrály jeden zápas ve skupině a zrovna musely dojít na nás. Je to takové hořkosladké.“

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:

Osmifinále:

Ehlers, Wickler (7-Něm.) - Perušič, Schweiner (1-ČR) 2:1 (17, -15, 11),

Van de Velde, Immers (9-Niz.) - Šépka, Sedlák (12-ČR) 2:0 (15, 15).

Ženy:

Osmifinále:

Ana Patrícia, Duda (1-Braz.) - Hermannová, Štochlová (12-ČR) 2:0 (11, 17).