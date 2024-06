Na ostravském písku vládli Švédové. Mezi ženami slavily Američanky

Nizozemci v duelu o zlato téměř celý první set vedli, jenže nakonec jej pro sebe těsně získali Švédové. Ti odskočili hned zkraje druhé sady, a na rozdíl od soupeře náskok i díky několika Hellvigovým blokům a Ahmanovým zákrokům v poli udrželi.

Švédští vicemistři světa vyhráli pátý turnaj z poledních šesti startů. Jedinou porážku od říjnového finále světového šampionátu v Mexiku, kde v duelu o titul podlehli Ondřeji Perušičovi s Davidem Schweinerem, jim ve finále v Dauhá v březnu připravili právě Boermans s De Grootem.

„Naposledy hráli naprosto skvěle, takže jsme jim to chtěli vrátit. Povedlo se, což je úžasné. Ale byl to opravdu těžký zápas,“ řekl Ahman. „Vyhrát tu konečně zlato je báječný pocit,“ dodal Hellvig. Dvojnásobní mistři Evropy v předchozích třech startech v Ostravě nikdy nepřešli přes čtvrtfinále.

V ženském finále po prvním setu, který vyzněl jednoznačně ve prospěch Američanek, odvrátily Kanaďanky ve druhém mečbol a díky třem bodům v řadě srovnaly. V tie-breaku sice Humanaová-Paredesová s Wilkersonovou dotáhly ztrátu 7:10 na 10:10, jenže druhé nasazené Hughesová s Chengovou znovu odskočily a tentokrát už náskok udržely.

Američanky, které se daly dohromady předloni, v Ostravě vylepšily loňské páté místo a připsaly si čtvrtý společný triumf na okruhu. Vedle toho vloni vybojovaly zlato na světovém šampionátu. Chengová ve vítkovickém areálu pod vysokými pecemi zopakovala triumf z roku 2021, kdy se radovala po boku Sarah Sponcilové.

„Věděly jsme, že nás ve finále čeká těžká bitva. O to víc jsme vděčné, že jsme zvítězily,“ uvedla Hughesová. „Ostrava je jedna z mých nejoblíbenějších zastávek celé tour. Fanoušci, co sem chodí, opravdu volejbalu rozumí. To se mi moc líbí, stejně jako jejich energie,“ doplnila Chengová.

Všechny tři české páry v čele s Perušičem a Schweinerem vypadly v Ostravě v osmifinále. Mistři světa z Mexika po třech druhých a dvou čtvrtých místech před domácím publikem poprvé nepostoupili mezi nejlepší čtyři týmy.

Výsledky turnaje Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:

Finále: Ahman, Hellvig (2-Švéd.) - Boermans, De Groot (4-Niz.) 2:0 (19, 18).

O 3. místo: Partain, Benesh (10-USA) - Mol, Sörum (3-Nor.) 2:0 (15, 14).

Semifinále: Boermans, De Groot - Partain, Benesh 2:0 (18, 21), Ahman, Hellvig - Mol, Sörum 2:0 (21, 18).

Ženy:

Finále: Hughesová, Chengová (2-USA) - Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (4-Kan.) 2:1 (13, -21, 12).

O 3. místo: Graudinová, Samoilovová (8-Lot.) - Ana Patrícia, Duda (1-Braz.) 2:0 (18, 19).

Semifinále: Humanaová-Paredesová, Wilkersonová - Graudinová, Samoilovová 2:0 (18, 18), Hughesová, Chengová - Ana Patrícia, Duda 2:0 (19, 18).