Beachvolejbalistky Hermannová se Štochlovou si na ME zahrají čtvrtfinále

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová postoupily na mistrovství Evropy v Nizozemsku do čtvrtfinále po výhře 21:19, 21:13 nad domácími Kirsten Bröringovou a Emi van Drielovou. V cestě do boje o medaile se večer utkají s litevskou dvojicí Monika Paulikieneová, Aine Raupelyteová, jimž na loňském ME podlehly v předkole play off. Osmifinále dnes čeká i Jakuba Šépku s Jiřím Sedlákem.