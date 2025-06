Novotný o budoucnosti Vémoly a Végha: Pro určitou sumu peněz se klidně vrátí

Oktagon se prodírá světovými žebříčky mezi nejprestižnější MMA organizace světa. Krom stále sílících divizí se černožlutá liga může pochlubit vysokým počtem turnajů uspořádaných na fotbalových stadionech. Poslední z nich proběhl teprve minulý víkend, zdobilo jej deset zápasů včetně bitvy o Pás věčnosti mezi česko-slovenskými legendami.

V Edenu jste pořádali první turnaj takřka přesně před rokem. V čem byl ten letošní jiný?

„Ze všech tří, které jsme na fotbalových stadionech dělali, se tento pořádal nejvíc hladce. Jde vidět, že i tohle se dá naučit. Naši lidé si to víc nachodili, ochočili a byli při organizování víc sebevědomí. Měli větší porozumění prostoru stadionu a věděli, jak se v něm chovat. Lépe se nám tak podařilo zařadit do programu show prvky. Přímo na místě i doma u obrazovek to bylo daleko zábavnější.“

Jednou ze zásadních změn byly mnohem delší nástupy do klece, které se za celý večer nasčítaly údajně až na hodinu.

„Akci to určitě prodloužilo. Místy to nudilo, ale jiné momenty byly díky tomu ještě větší. Když si to dám na misky vah, mně osobně a Oktagonu takové nástupy přinesly víc pozitiv než negativ. Turnaj byl delší spíš kvůli zápasům, které byly často na body nebo skončily jen chvíli před limitem.“

Silným momentem turnaje byla oslava vašich narozenin. Jak těžké bylo udržet emoce na uzdě?

„Tentokrát dost. Běžně neumím přijímat dárky a pochvalu. Druhá strana většinou bývá zklamaná z mé reakce, když mi něco dává. Hodně se raduju vnitřně a raději dostávám konstruktivní kritiku. Tohle překvapení mě dostalo do velkých rozpaků. Nevěděl jsem, co říct. Byl jsem hodně dojatý, vyrojili se u mě má žena a dvě dcery a moji nejbližší. Do toho začal zpívat Majk Spirit, se kterým mám dost odžito. Během turnaje jsem v tunelu, držím si koncentraci na zápasy i produkční věci. Tenhle moment mě z toho tunelu vytrhnul. Dostal jsem dort, všichni mě objali a měl jsem nadšením brečet, ale tou dobou už se blížil další bojovník v pořadí ke kleci a já se musel vrátit k práci. Dojatý jsem byl hodně, nebylo to jednoduché.“

Po takto náročném turnaji, a to jak organizačně tak emocionálně, musí být těžké přehodit pozornost hned na další akci. Ta se uskuteční příští týden.

„Nebude to pro mě problém, protože svou práci miluju. A když něco milujete, není těžké tomu přinášet jakékoli oběti.“

Kincl má před sebou klidně pět, šest let

Pojďme k zápasovému dění v Edenu. Jedním z hlavních taháků bylo titulové klání. Ukázal Machmud Muradov, že je o více tříd výš, nebo se opět projevila ruční brzda Patrika Kincla?

„Myslím, že je to evidentní. Mach je špičkový, rozkopal mu přední nohu. V živém komentáři jsem někde kolem třetí minuty prohlásil, že je Patrik v zápase přítomný. V tu chvíli to ale skončilo a byla to ta samá sportovní tragédie jako při jeho posledním duelu ve Frankfurtu. Patrik sám na tiskovce přiznal, že v zápase hledá nějaký dokonalý moment. A právě kvůli tomu se zamkl.“

Čím to je?

„Nevím. Možná jeho individuální přípravou. Asi všichni máme pocit, že trénuje sám sebe, což je na této úrovni velice netradiční. MMA není sport jednotlivců, tým jen vysílá jednoho člena do klece, ale pořád za ním stojí mnohdy až dvacet lidí. U Patrika se ale bavíme o sakra individuálním sportu. Všichni kolem něj jsou jen doplňky jeho vlastní sólo přípravy.“

Má v 35 letech ještě čas to změnit a restartovat kariéru?

„Podle mě ano. Vidíme, že věk se obecně prodlužuje, lidi budou později dospívat a tak se i prodlouží jejich sportovní kariéry. Patrik se o sebe stará a jeho reálný věk je o dost nižší než pětatřicet. Když bude chtít, má před sebou klidně pět, šest let. Za tu dobu toho může změnit spoustu. Jen se podívejte, jak Karlos za poslední roky zlepšil box. Hezky jeho boxování nevypadá, ale úspěšnost jeho ran v postoji je úplně někde jinde, než byla před lety. Attilu ve finále přeboxoval, třebaže nad tím teď kroutíte hlavou.“

Těžko to totiž můžeme nazývat přeboxováním. Vémola používá převážně špinavý boxing v klinči při přetahování na pletivu. Upravil si tedy boxování ke svému stylu.

„A právě v tom je přeci ta krása. Naučil se to a dovedl k nějaké preciznosti. Posunul se a Attilovi na obličeji způsobil škody. A čert to vem, jestli ty rány byly hezké. Účel světí prostředky.“

Pás může mít jen jeden, ale vyhráli oba

Nicméně říkáte pět let. Měl by Kincl nadcházející dobu strávit v nižší divizi?

„Je strašně těžké tohle posoudit. Všichni jsme říkali, že před zápasem s Machem vypadá lehčí, ale večer po ranním vážení měl devadesát čtyři kilo a do druhého dne ještě něco nabral. Nedokážu vyhodnotit, jestli je to moc. Nemyslím si, že problém je v tom, kolik váží. Patrik měl tisíc momentů, kdy mohl zaboxovat, jít dopředu, svázat to a hodit Macha na zem, ale pořád čekal. V nižší váze by byl určitě skvělý, na moderního bojovníka ve střední váze možná parametry přeci jen nemá.“

Pojďme k hlavnímu zápasu v Edenu. Někteří experti říkali, že třetí kolo mohl Végh získat o dva body. Tím pádem by duel skončil remízou. Co by se pak stalo?

„Byl by to super konec.“

A je skutečný výsledek tím super koncem?

„Já myslím, že ano. Určitě jeden z nejlepších možných. Kdyby tam byl finiš jedné nebo druhé strany, asi by si to fanoušci užili ještě víc. Jsem přesvědčen, že to je hlavně konec, který si oba zasloužili. Jestli si někdo myslel, že nejsou ve špičkové formě, teď už to zpochybňovat nemůže. Karlos ukázal neskutečné tempo a Attila byl úder od výhry. Ačkoli pás může mít jen jeden, zvítězili oba. Všichni lidi v aréně to cítili. Skvělé je to taky v tom, že po takovém výkonu nebude Attilovi nikdo prohru předhazovat.“

Oba bojovníci ukončili kariéry. Myslíte, že budou pokračovat?

„Attila se tím netají. Říká, že pro určitou sumu peněz se klidně vrátí na jakýkoli druh boje. A stejně nastavené to má i Karlos.“