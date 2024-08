Konec ve čtvrtfinále ME. Hermannová se Štochlovou se loučí, muži postoupili

Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová se kvalifikovaly do Paříže • Instagram

Hermannová se Štochlovou neztratily do čtvrtfinále na šampionátu ani set, poté ale nestačily na neoblíbené Litevky, s nimiž prohrály všechny čtyři předchozí zápasy včetně předkola play off na loňském ME. Ve vyrovnaném úvodním setu se Češky dostaly za stavu 21:20 k setbolu, který ale Paulikienéová odvrátila a Litevky vyhrály 23:21. Druhá sada byla už jasnou záležitostí turnajových devítek, jež zvítězily 21:13.

V odpoledním osmifinále Hermannová a Štochlová vyhrály 21:19, 21:13 nad domácími Kirsten Bröringovou a Emi van Drielovou. Ve vyrovnaném prvním setu obě dvojice úspěšně ztrátovaly až do stavu 20:19, kdy se Hermannové se Štochlovou podařilo zatlačit soupeřky servisem. Ve druhé sadě si české olympioničky pomohly dvěma dlouhými bodovými sériemi a s přehledem zvítězily.

Při třetí účasti na evropském šampionátu postoupily Hermannová se Štochlovou mezi nejlepších osm poprvé. Jejich dosavadním maximem bylo deváté místo ze společné premiéry ve Vídni v roce 2021. Hermannová má na kontě kontinentální stříbro a bronz, které vybojovala s Markétou Nausch Slukovou.

Šépka se Sedlákem se na mistrovství Evropy dostali na poslední chvíli po odhlášení mistrů světa Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, které vyřadil koronavirus. Do play off postoupili z prvního místa ve skupině a v pátečním osmifinále narazili opět na švýcarský pár Quentin Métral, Yves Haussener, které stejně jako ve čtvrtek na závěr skupinových bojů porazili ve dvou setech, tentokrát 21:17, 21:13.

V sobotním čtvrtfinále se čeští beachvolejbalisté střetnou se čtvrtým nasazeným domácím párem Steven van de Velde, Matthew Immers.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu v Haagu, Apeldoornu a Arnhemu:

Muži - osmifinále:

Šépka, Sedlák (22-ČR) - Métral, Haussener (27-Švýc.) 2:0 (17, 13).

Ženy - osmifinále:

Hermannová, Štochlová (17-ČR) - Bröringová, Van Drielová (25-Niz.) 2:0 (19, 13).

Čtvrtfinále:

Paulikienéová, Raupelytéová (9-Lit.) - Hermannová, Štochlová 2:0 (21, 13).