Volejbalistky Olomouce bez ztráty bodu. Nečekaly jsme to, říká kapitánka

Vítěznou vlnu olomouckých volejbalistek nezastavil ani pražský Olymp • VK Šantovka Olomouc UP

Vítěznou vlnu olomouckých volejbalistek nezastavil ani pražský Olymp • VK Šantovka Olomouc UP

Vítěznou vlnu olomouckých volejbalistek nezastavil ani pražský Olymp • VK Šantovka Olomouc UP

Vítěznou vlnu olomouckých volejbalistek nezastavil ani pražský Olymp • VK Šantovka Olomouc UP

Vítěznou vlnu olomouckých volejbalistek nezastavil ani pražský Olymp • VK Šantovka Olomouc UP

Čtyři výhry v extralize a tomu navrch postup v českém poháru žen do čtvrtfinále. Takový je start volejbalistek Šantovka Olomouc UP do nové sezony. Postavení na prvním místě v tabulce potvrdily Hanačky v domácím utkání s Olympem Praha, zápas ovládly 3:1 na sety. Spokojená byla i kapitánka Simona Bajusz hrající na postu nahrávačky.