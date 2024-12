Parťáci Moník s Vašinou proti sobě. Lvy čeká v CEV Cupu hvězdný Řešov

Pražský klub se v pohárovém dvojzápase střetne s elitní volejbalovou adresou z Řešova. Jelikož má v sestavě Lukáše Vašinu, jeho kamarád z reprezentace Milan Moník se pokoušel o špionáž, ale marně. „Lukáš nic neřekl. Všechno je zahaleno mlčenlivostí,“ směje se Moník.

Stejně dopadl i smečař Řešova. „Milan je neoblomný jako skála. Na poradu žádnou tajnou informaci nepřinesu,“ lituje Vašina.

Na špičkování prý došlo, dochází a ještě dojde. „Lukáše samozřejmě dobře známe. Je to skvělý hráč, ale to je všech dvanáct kluků z Řešova. Jen na jednotlivce se zaměřit nemůžeme, musíme řešit celek,“ říká libero Lvů na adresu smečaře.

Muž se skvělým servisem si dobře uvědomuje, že na šéfa obrany se nepodává. „Z mojí ruky může jít na Milana jen nechtěný servis. Určitě ne lehký, který by přihrál za jedna, ale střela, se kterou by měl problémy. Ovšem to bych musel solidně netrefit, abych ho trefil,“ glosuje Vašina.

Zázemí jako v Barceloně

Do Řešova přišel před sezonou. V jedné kabině na něj čekali olympijský vítěz, mistr světa i Evropy. „Už před arénou jsem poznal, že jsem se dostal do velkoklubu. Zázemí bych přirovnal k Barceloně nebo Realu Madrid ve fotbale,“ líčí Vašina, jenž v šatně sedí mezi vítězem her z Tokia Boyerem a dvojnásobným vicemistrem Evropy Ropretem.

„Když jsem je uviděl, řekl jsem si, světové hvězdy. Jsem mezi nimi, asi nebudu špatný hráč. Chvíli to trvalo, než mě kluci vzali mezi sebe, za což jsem jim vděčný. Jsou to absolutní profíci. Na tréninku spolu zdravě soupeříme, ale v utkáních jsme jeden tým a po něm kamarádi,“ zdůrazňuje.

Asseco Resovia je obhájce CEV Cupu. Špičkový klub má ve vitríně úspěchů sedm polských titulů, SuperCup, dvě účasti ve finále Ligy mistrů...

Lvi získali předloni titul, dvakrát byli v extralize stříbrní a loni se v Lize mistrů prodrali do osmifinále. I letos vévodí české nejvyšší soutěži, zatímco Řešov v PlusLize tápe a nachází se v samotném středu tabulky.

„Srovnáváme jablka s hruškami, ale jedeme teď na vítězné vlně a energie v týmu je dobrá. Doufejme, že v tom budeme pokračovat. Nicméně kvalita je na straně soupeře a my do Polska jedeme jako outsider s touhou překvapit,“ vysvětluje Moník.

Lvi začínají venku

Úvodní duel osmifinále CEV Cupu bude v Hale Podpromia (pro 4300 diváků) zahájen ve středu v 17 hodin. Odveta je na programu 18. prosince od 18.00 v (téměř vyprodané) Unyp areně.

„Co Lvy v Řešově čeká? Plná hala. Atmosféra zde je vážně skvělá a fanoušci dovedou na soupeře vytvořit pořádný tlak. Praha má v Polsku jméno. Lidé znají a respektují její výsledky. Všichni se těšíme a přejeme si výhru za tři body,“ sděluje Vašina.

Moník si výsledkem hlavu neláme. „Na hřišti necháme všechno a uvidíme, na co to bude stačit. Proti takovému týmu není třeba být ve stresu a je daleko lepší jít si zápasy v klidu užít,“ zakončuje libero.