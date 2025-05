Mistři světa jsou v semifinále, zastavili katarské ranaře. Perušič: Málem jsem přišel o hlavu

Pošesté budete hrát v Ostravě o medaile, na čem jste čtvrtfinálové vítězství postavili?

Schweiner: „Na docela dobré ztrátě. Tak, jak jsme měli podávat podle taktického plánu, jsme skutečně podávali, a vycházelo to. Nemuseli jsme jít do nějakého plánu B nebo C. Fungovalo to tak, jak jsme to měli nalajnované od našeho statistika a trenéra. Když jsme to udělali správně, ubránili jsme pár balonů a měli jsme fakt dobrou ztrátu, o kterou jsme se mohli opřít.“

Perušič: „Byl to podobný zápas jako s Nizozemci v předkole. Jsou to týmy, které rády útočí tvrdě a z velké výšky. Proto je klíčové jednak podání, to znamená, abychom je dostali do problémů a aby museli útočit z menší výšky a horších pozic. Pak je důležité, aby ty rány někdo zablokoval, což se naštěstí v obou zápasech povedlo. Davidův blok hrál znovu klíčovou roli. Potom bylo vidět, že se snaží vymýšlet jiná řešení, která třeba nepreferují. Z toho pramenily nevynucené chyby a další možnosti v naší obraně.“

Že útočí tvrdě a ostře, jste poznal několikrát. Jaké bylo schytávat jejich rány?

Perušič: „Mělo to pozitivní část, že jsem pravděpodobně stál na správném místě. Pak ale i tu negativní, že jsem jednou málem přišel o hlavu. (směje se) Je to samozřejmě extrémně těžké. O to důležitější je, abychom měli před sebou velmi dobrý blok, který rány zastaví. Nicméně s trenérem asi budu muset zapracovat na reakci.“

Davide, vy budete dávat ruce do ledu po sérii bloků?

Schweiner: „Nebudu. Naštěstí mě netrefili úplně do prstů, takže já jsem v pohodě. (usmívá se) Většinou zavírám oči, aby mě do hlavy netrefili. Ondra to má trošičku horší.“

S Katařany jste hráli celkově jedenáctý zápas, avšak asi byl nejjednoznačnější, že?

Perušič: „Ano, taky jsem na to koukal. Katařané měli lepší vzájemnou bilanci, ale z hlediska skóre to byl asi opravdu nejjednoznačnější zápas. Většinou to končilo v tiebreaku, oni hrají hodně na riziko. Často se stávalo, že v jednom setu jim to nevycházelo, ale v dalším pak ano. Důležitá byla dodržená taktika a skvělá divácká kulisa.“

Teď vás vyzvou silní Norové, světové jedničky. Co od nich čekáte?

Perušič: „Naše bilance s nimi je opravdu silně negativní. Asi není moc těžších losů. Oni a švédská dvojice jsou jednoznačně nejlepší týmy na okruhu. Na druhou stranu v semifinále si už člověk nevybere. Hlavně doufám, že navážeme na poslední výkony, a když budeme hrát takhle i proti Norům, můžeme je překvapit.“